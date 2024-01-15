«Реал» выиграл 3 из 5 Суперкубков Испании в новом формате

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетик Ла Лига Суперкубок Испании Футбол

Чаще всех Суперкубок Испании после смены формата выигрывает «Реал».

С сезона-2019/2020 турнир расширен до 4 команд и предполагает проведение полуфинала и финала.

«Реал» одержал победу в трех случаях из пяти: в 2020-м, в 2022-м и в 2024-м.

В 2021 году Суперкубок Испании выиграл «Атлетик», в 2023 году – «Барселона».

Всего у «Реала» 13 побед в Суперкубке (независимо от формата) – это второй результат в истории.

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16 комментариев
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Ригоберка выходи,хватит прятаться😂🚑🧯
+13
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+13
Ответ ScaryClown.^
Комментарий скрыт
Клоун Барселонский
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Ответ ScaryClown.^
Комментарий скрыт
Странно, ведь Суперкубок организовывает не Реал, а Федерация футбола Испании 🤷‍♂️
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Пошла атака с мультиакков)
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Но главный турнир для Реала все же ЛЧ. Вот где они настоящие хозяева)

P.S. как писать в саппорт спорца? Почему не работает авторизация через Google аккаунт?
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Ответ фк кабинет
Ригоберка выходи,хватит прятаться😂🚑🧯
У него кот рожает. Поэтому вынужденно отсутствует.
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Там где Реал там рекорды. 3 трофея за 5 лет мощно
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Кто знает почему пользователя "клуб с историей" так бомбит на ветках Реала)
На ветках АПЛ его нет, зато флаг Сити на аву поставил))
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Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Посмотрим сколько титулов выиграет Реал в новом формате, где матчи проходят без судей.
Боюсь таких матчей в футболе в принципе не существует
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Ответ Роман
Кто знает почему пользователя "клуб с историей" так бомбит на ветках Реала) На ветках АПЛ его нет, зато флаг Сити на аву поставил))
Так это и не болельщик Сити, это болельщик Барселоны. Он же все время пишет про Сити в контексте разгромной победы над Мадридом. У своего любимого клуба в последнее время дела идут не лучшим образом, а так удобно. Всегда вроде бы на коне. Беспроигрышная позиция.
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Ответ corazn blanco
Так это и не болельщик Сити, это болельщик Барселоны. Он же все время пишет про Сити в контексте разгромной победы над Мадридом. У своего любимого клуба в последнее время дела идут не лучшим образом, а так удобно. Всегда вроде бы на коне. Беспроигрышная позиция.
Не верно ты думаешь. Прочитай внимательно все 1500 моих комментариев. Выдели на это целый день, изучи, и ты поймёшь, что я болельщик Сити, и болельщик Барселоны, но не такой сильный как Сити. Я больше против судейского Реала в контексте Боления за Барсу.
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Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Не верно ты думаешь. Прочитай внимательно все 1500 моих комментариев. Выдели на это целый день, изучи, и ты поймёшь, что я болельщик Сити, и болельщик Барселоны, но не такой сильный как Сити. Я больше против судейского Реала в контексте Боления за Барсу.
Зачем мне читать Ваши комментарии, все прекрасно и так видно. Вы постоянно сутками дежурите на ветках Мадрида и прекрасно сами себя выдаете.
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Ответ corazn blanco
Зачем мне читать Ваши комментарии, все прекрасно и так видно. Вы постоянно сутками дежурите на ветках Мадрида и прекрасно сами себя выдаете.
Потому-что я максимально осуждаю судейский проект, и постоянно пишу о всём плохом, что есть в этом клубе.
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