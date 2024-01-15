«Реал» выиграл 3 из 5 Суперкубков Испании в новом формате
Чаще всех Суперкубок Испании после смены формата выигрывает «Реал».
С сезона-2019/2020 турнир расширен до 4 команд и предполагает проведение полуфинала и финала.
«Реал» одержал победу в трех случаях из пяти: в 2020-м, в 2022-м и в 2024-м.
В 2021 году Суперкубок Испании выиграл «Атлетик», в 2023 году – «Барселона».
Всего у «Реала» 13 побед в Суперкубке (независимо от формата) – это второй результат в истории.
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P.S. как писать в саппорт спорца? Почему не работает авторизация через Google аккаунт?
На ветках АПЛ его нет, зато флаг Сити на аву поставил))