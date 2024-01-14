У «МЮ» одна победа в 6 последних турах АПЛ. Команда тен Хага идет 7-й

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Тоттенхэм Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» победил лишь в одном из последних шести матчей в АПЛ.

Команда Эрика тен Хага сегодня сыграла вничью с «Тоттенхэмом» (2:2) в 21-м туре.

Начиная с 9 декабря манкунианцы в чемпионате Англии трижды уступили, дважды сыграли вничью и один раз победили.

В следующем туре «МЮ» встретится с «Вулверхэмптоном» – это произойдет 1 февраля.

На данный момент «Юнайтед» занимает в таблице 7-е место с 32 очками. Опередить его может «Брайтон», идущий 8-м с 31 баллом при матче в запасе.

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39 комментариев
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Шпоры потеряли 2 очка, им наверное обидно
+69
-8
+61
Как можно держать в команде тренера по стандартам, если у команды нет ничего, что в обороне что у чужих ворот, вот уже 2 с лишним года
+42
0
+42
Потеряли два очка шпоры, что уж тут говорить.
+35
-5
+30
пропустил 2 гола теперь езжай в сборную там тащи
+23
0
+23
Как МЮ с разницей мячей минус 5 и такой игрой вообще удаётся держаться в 10? Хаг все-таки волшебник или антиволшебник.
+21
0
+21
Это все хитрый план хага чтобы квалифицироваться в лигу конференций и набивать там статку побед против бронзовых призеров чемпионата Албании. А то в ЛЧ против сараев и гагенов уже настрадались
+20
-1
+19
И это у шпор не было ряда игроков ведущих, Хагу бы поучиться у Постекоглу выходу из обороны в атаку....
+15
0
+15
отскок мю
+15
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+14
Ответ Censormorum
Игру МЮ описывает одно простое слово – безысходность.
БезЫзбежность)))
+13
0
+13
Игру МЮ описывает одно простое слово – безысходность.
+12
0
+12
Слили ЛЧ, чтобы бороться за выход в ЛК
+8
0
+8
При этом им еще и везет аж неприлично как.
+6
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+6
Все игроки МЮ ожидали соперников на своей штрафной. Этот гениальный лысый должен быть уволен с такой игрой.
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Очередное позорище, а не игра. При ван Гале играли смелее.
+4
0
+4
Сегодня кажется было достигнуто дно
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+4
Ответ Акира_1
Как МЮ с разницей мячей минус 5 и такой игрой вообще удаётся держаться в 10? Хаг все-таки волшебник или антиволшебник.
Статистическая аномалия, проще говоря "МЮ нереально везет" и "у них дикая пруха". В играх, где они должны были играть вничью(в лучшем случае), они несколько раз отскакивали с минимальной победой. То 2-1, то 3-2, то 1-0... Просто удачно побеждали в ничейных играх при ничейной игре...

Атака у МЮ - в топ-5 снизу в АПЛ, хуже них лишь такие гранды, как Бернли и Шеффилд. В защите у МЮ тоже не особо "грамотный оборонительный монолит" и тактическая игра 2-ым номером. Даже "качественного" автобуса у них не наблюдается, он с дырочками, но как-то против Ливерпуля сработало чудом. То есть команда без атаки вообще и с посредственной защитой... Это аномалия. В 2024 году будут падать ниже, если не улучшат качество игры. Так переть ВЕСЬ сезон не может.
+3
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+3
Ответ Акира_1
Как МЮ с разницей мячей минус 5 и такой игрой вообще удаётся держаться в 10? Хаг все-таки волшебник или антиволшебник.
Тоже удивляюсь, как при всем при этом они всё еще относительно высоко находятся
+2
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+2
Игра типичного сердняка, который больше боится потерять, чем бьется за победу. Мактоминая на лавку и надолго, пока есть Каземиро. Моменты запарывает, в пас не играет.
+3
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+2
Вся игра МЮ: впереди атакующее трио у центральной линии; полузащита на подборе; вся линия защита сжата в штрафной. Как только получает мяч Бруно/Эриксен без попытки продвижения заброс на тройку форвардов. В такую игру Эллердайс ставил в клубах где боролся за выживание.
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Надо отдать должное - ЭТХ lucky sonofabitch, как при таком отсутствии игры он набирает очки....
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И то с Астон Виллой было чудо какое-то... Забить 3 мяча за игру для МЮ - это уже достижение и удача, а они смогли забить 3 мяча за тайм.
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Самое смешное, что забей Мактомини на последней минуте матча, тут на ветках в топе были бы абсолютно другие комментарии)
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нужно объяснить Рэшфорду, что поле имеет свойство заканчиваться. и что нужно почаще делиться мячом, если он вообще помнит, что на поле есть партнеры
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Ответ Censormorum
Игру МЮ описывает одно простое слово – безысходность.
Безфергюсность
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Ответ Автомобилист Зажопинск
Сначала зачем-то посмотрел первый тайм Египет-Мозамбик, потом включил Мю-Тоттенхэм, и первые минут 10 был в восторге от скоростей. А привыкнув понял, что передо мной какая-то беготня бестолковых атлетов абсолютно без мысли, даже трудно футболом назвать
АПЛ всегда был про физический силовой футбол, зачастую примитивный и бестолковый. АПЛ вообще переоцененная лига. Там команд, которые играют в футбол - ну всегда от силы 4-6 команд, которые именно "играют в футбол". Все что ниже - это обычно тупая силовая беготня. Если посмотреть матч условного Ноттингема против например Бернли - будет просто абсолютно нишевый низко-качественный силовой футбол, с беготней и стандартами. Условные Ливерпуль, Сити, даже Арсенал с "доминированием" - они играют в футбол. Астон Вилла с тренеришкой тоже пытается. Остальные... Ну такое себе... ТТХ в этом году слабые, Вэст Хем во многом оборонительно-автобусный, а ниже вообще идет уже простите меня МЮ, у которого игры нет вообще.

P.s. Помню в далекие годы, Рубин играл в Лиге Европы в квалификации(вроде бы) с какой-то британской командой... Название помню сейчас - Шэмрок Роверс. Какая-то команда из чемпионшипа или вообще из низших дивизионов каких-то. Есстественно было очевидно, что Рубин КББ легко победит этих "дровосеков", но удивило меня не это, а то, настолько ТУПО играл этот самый Шэмрок. Просто при ЛЮБОЙ возможности, с ЛЮБОГО участка поля, игрок любой позиции просто тупо играл на отбой, выдавая длинный неприцельный пас с одной целью "как можно дальше, авось дровосек-столб нападающий зацепится за мяч". Если мяч был у Шэмрока, в первые же 2 секунды их владения - шел длинный неприцельный выброс мяча на "авось". Я такого не видел никогда ни ДО этого, ни ПОСЛЕ этого. Боюсь представить, как играют все эти донышки в чемпионшипе, которые даже в европейские кубки не пролазят.
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Ответ nodir mamadvaliev
Как можно держать в команде тренера по стандартам, если у команды нет ничего, что в обороне что у чужих ворот, вот уже 2 с лишним года
Он с Челси и его не Эрик приглашал
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да я за футболом со времен пашки скоулза, рая гиггза и ганса христьянина андерсона под цифрой восемь не следил. что стало с ман юнайтедом
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Сначала зачем-то посмотрел первый тайм Египет-Мозамбик, потом включил Мю-Тоттенхэм, и первые минут 10 был в восторге от скоростей. А привыкнув понял, что передо мной какая-то беготня бестолковых атлетов абсолютно без мысли, даже трудно футболом назвать
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Ответ Street Fighter
Самое смешное, что забей Мактомини на последней минуте матча, тут на ветках в топе были бы абсолютно другие комментарии)
Нет, я бы сказал, что МЮ отскочил незаслуженно чудом, как это было с Виллой. В топе меня правда бы не было, меня бы заминусовали глоры МЮ, но факт от этого не поменялся бы. Игры нет, просто чудом отскок. Ну МЮ в половине игр АПЛ так отскакивал, отскочили бы "на лакиче" еще разок... чему удивляться то?
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МЮ - молодцы, остановили претендентов на медали
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