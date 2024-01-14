У «МЮ» одна победа в 6 последних турах АПЛ. Команда тен Хага идет 7-й

«Манчестер Юнайтед» победил лишь в одном из последних шести матчей в АПЛ.

Команда Эрика тен сегодня сыграла вничью с « » (2:2) в 21-м туре.

Начиная с 9 декабря манкунианцы в чемпионате Англии трижды уступили, дважды сыграли вничью и один раз победили.

В следующем туре « » встретится с «Вулверхэмптоном» – это произойдет 1 февраля.

На данный момент «Юнайтед» занимает в таблице 7-е место с 32 очками. Опередить его может «Брайтон», идущий 8-м с 31 баллом при матче в запасе.

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