У «МЮ» одна победа в 6 последних турах АПЛ. Команда тен Хага идет 7-й
«Манчестер Юнайтед» победил лишь в одном из последних шести матчей в АПЛ.
Команда Эрика тен Хага сегодня сыграла вничью с «Тоттенхэмом» (2:2) в 21-м туре.
Начиная с 9 декабря манкунианцы в чемпионате Англии трижды уступили, дважды сыграли вничью и один раз победили.
В следующем туре «МЮ» встретится с «Вулверхэмптоном» – это произойдет 1 февраля.
На данный момент «Юнайтед» занимает в таблице 7-е место с 32 очками. Опередить его может «Брайтон», идущий 8-м с 31 баллом при матче в запасе.
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Атака у МЮ - в топ-5 снизу в АПЛ, хуже них лишь такие гранды, как Бернли и Шеффилд. В защите у МЮ тоже не особо "грамотный оборонительный монолит" и тактическая игра 2-ым номером. Даже "качественного" автобуса у них не наблюдается, он с дырочками, но как-то против Ливерпуля сработало чудом. То есть команда без атаки вообще и с посредственной защитой... Это аномалия. В 2024 году будут падать ниже, если не улучшат качество игры. Так переть ВЕСЬ сезон не может.
P.s. Помню в далекие годы, Рубин играл в Лиге Европы в квалификации(вроде бы) с какой-то британской командой... Название помню сейчас - Шэмрок Роверс. Какая-то команда из чемпионшипа или вообще из низших дивизионов каких-то. Есстественно было очевидно, что Рубин КББ легко победит этих "дровосеков", но удивило меня не это, а то, настолько ТУПО играл этот самый Шэмрок. Просто при ЛЮБОЙ возможности, с ЛЮБОГО участка поля, игрок любой позиции просто тупо играл на отбой, выдавая длинный неприцельный пас с одной целью "как можно дальше, авось дровосек-столб нападающий зацепится за мяч". Если мяч был у Шэмрока, в первые же 2 секунды их владения - шел длинный неприцельный выброс мяча на "авось". Я такого не видел никогда ни ДО этого, ни ПОСЛЕ этого. Боюсь представить, как играют все эти донышки в чемпионшипе, которые даже в европейские кубки не пролазят.