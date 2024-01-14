У Вернера голевая в игре с «МЮ». Форвард проводит первый матч за «Тоттенхэм»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Тоттенхэм РБ Лейпциг Тимо Вернер Родриго Бентанкур Футбол

Тимо Вернер отдал голевой пас в первом матче за «Тоттенхэм».

В игре против «Манчестер Юнайтед» нападающий, арендованный у «РБ Лейпциг», вышел на поле в стартовом составе «Тоттенхэма». На 46-й минуте Вернер отдал результативную передачу на Родриго Бентанкура.

Отметим, что голевая передача в матче с «Манчестер Юнайтед» стала первым результативным действием Вернера с 28 октября – тогда нападающий отметился голом в игре Бундеслиги с «Кельном».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (2:2, второй тайм).

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8 комментариев
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ладно Вернер, то что в одной игре забили Хойлунд и Рэшфорд, вот где аномалия
+17
-2
+15
Ну так чемпионат по проще.
B этом сезоне 3 клуба из Бундеслиги были в группах с 3 командами из АПЛ. И из этих групп дальше прошли 3 клуба Бундеслиги и 1 клуб АПЛ. Притом у Бундеслиги два 1 места и одно 2, а у АПЛ одно 1 и два 4.
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+9
Вернер, как всегда полезен, командный игрок. Но сколько сегодня уже воробьев сбил на Траффордом, не счесть. Стабильность.
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С почином! Пусть прибавляет и дальше, делая борьбу за чемпионство более интересной!
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Смотрится неплохо, видно, что мотивирован
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Ответ Bazilic
Брат Мораты
Ну не знаю, в последние два сезона Альваро прилично поправил прицел. Нет, конечно его любимые промахи из убойных позиций еще иногда проскакивают, но уже не с такой пугающей периодичностью, как раньше.
+2
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Ответ Bazilic
Брат Мораты
Не, Мората всё-таки больше эксперт по офсайдам🤓
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