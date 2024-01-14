У Вернера голевая в игре с «МЮ». Форвард проводит первый матч за «Тоттенхэм»
Тимо Вернер отдал голевой пас в первом матче за «Тоттенхэм».
В игре против «Манчестер Юнайтед» нападающий, арендованный у «РБ Лейпциг», вышел на поле в стартовом составе «Тоттенхэма». На 46-й минуте Вернер отдал результативную передачу на Родриго Бентанкура.
Отметим, что голевая передача в матче с «Манчестер Юнайтед» стала первым результативным действием Вернера с 28 октября – тогда нападающий отметился голом в игре Бундеслиги с «Кельном».
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (2:2, второй тайм).
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B этом сезоне 3 клуба из Бундеслиги были в группах с 3 командами из АПЛ. И из этих групп дальше прошли 3 клуба Бундеслиги и 1 клуб АПЛ. Притом у Бундеслиги два 1 места и одно 2, а у АПЛ одно 1 и два 4.