У Вернера голевая в игре с «МЮ». Форвард проводит первый матч за «Тоттенхэм»

Тимо Вернер отдал голевой пас в первом матче за «Тоттенхэм».

В игре против «Манчестер Юнайтед» нападающий, арендованный у « », вышел на поле в стартовом составе « ». На 46-й минуте отдал результативную передачу на .

Отметим, что голевая передача в матче с « » стала первым результативным действием Вернера с 28 октября – тогда нападающий отметился голом в игре Бундеслиги с «Кельном».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (2:2, второй тайм).

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