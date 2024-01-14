Хейлунд забил за «МЮ» в двух матчах АПЛ подряд. Прежде голов в чемпионате Англии не было
Расмус Хейлунд открыл счет в игре с «Тоттенхэмом».
Нападающий «Манчестер Юнайтед» мощно пробил в верхний угол ворот на 3-й минуте матча 21-го тура чемпионата Англии.
Датчанин забил во второй игре АПЛ подряд. До этого голов в турнире у него не было.
Всего после перехода в «МЮ» Хейлунд отметился 7 мячами за 25 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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