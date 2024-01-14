Хейлунд забил за «МЮ» в двух матчах АПЛ подряд. Прежде голов в чемпионате Англии не было

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Тоттенхэм Расмус Хейлунд Футбол

Расмус Хейлунд открыл счет в игре с «Тоттенхэмом».

Нападающий «Манчестер Юнайтед» мощно пробил в верхний угол ворот на 3-й минуте матча 21-го тура чемпионата Англии.

Датчанин забил во второй игре АПЛ подряд. До этого голов в турнире у него не было.

Всего после перехода в «МЮ» Хейлунд отметился 7 мячами за 25 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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7 комментариев
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Рэшфорд чуть все не заруинил, пошел в обводку на двух или даже трех защитников и повезло, что мяч отскочил Расмусу, который шикарно вколотил мяч в сетку.
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Ответ corazn blanco
Рэшфорд чуть все не заруинил, пошел в обводку на двух или даже трех защитников и повезло, что мяч отскочил Расмусу, который шикарно вколотил мяч в сетку.
Он мог смело делать счет 3-1 но опять начал под себя убирать и на этот раз уже не повезло. Рэшфорд будто делает одолжение что выходит на поле.
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Ответ 7DRJB7
А матч с Н-Форестом для вас шутка какая-то?
Его не было, болел
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Комментарий удален пользователем
Топчик
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Ответ Aibek Mak
Он мог смело делать счет 3-1 но опять начал под себя убирать и на этот раз уже не повезло. Рэшфорд будто делает одолжение что выходит на поле.
Ещё празднование было а-ля Санчо) сам играет как полено, так ещё и помолчать показывает клоун)
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