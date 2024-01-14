Лисандро в заявке «МЮ» впервые с сентября. Защитник начнет матч с «Тоттенхэмом» в запасе
Лисандро Мартинес может сыграть впервые с сентября.
Защитник включен в заявку «Манчестер Юнайтед» на матч с «Тоттенхэмом» в 21-м туре АПЛ. Он начнет игру в запасе.
В последний раз футболист выходил на поле 20 сентября. В начале октября он перенес операцию в связи с переломом пятой плюсневой кости стопы.
В текущем сезоне у Мартинеса 5 игр в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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