Лисандро в заявке «МЮ» впервые с сентября. Защитник начнет матч с «Тоттенхэмом» в запасе

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Тоттенхэм Лисандро Мартинес Футбол

Лисандро Мартинес может сыграть впервые с сентября.

Защитник включен в заявку «Манчестер Юнайтед» на матч с «Тоттенхэмом» в 21-м туре АПЛ. Он начнет игру в запасе.

В последний раз футболист выходил на поле 20 сентября. В начале октября он перенес операцию в связи с переломом пятой плюсневой кости стопы.

В текущем сезоне у Мартинеса 5 игр в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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