Лисандро в заявке «МЮ» впервые с сентября. Защитник начнет матч с «Тоттенхэмом» в запасе

Лисандро Мартинес может сыграть впервые с сентября.

Защитник включен в заявку « » на матч с « » в 21-м туре АПЛ. Он начнет игру в запасе.

В последний раз футболист выходил на поле 20 сентября. В начале октября он перенес операцию в связи с переломом пятой плюсневой кости стопы.

В текущем сезоне у 5 игр в . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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