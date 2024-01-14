Черчесов отказал клубу из азиатской ЛЧ. Тренера не устроили условия контракта («СЭ»)

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия Лига чемпионов Азии Спорт-Экспресс Футбол

Станислав Черчесов отклонил предложение о работе.

По данным «Спорт-Экспресса», бывший тренер сборной России отказался от предложения возглавить один из клубов, который в этом сезоне выступает в Лиге чемпионов Азии.

60-летнего специалиста не устроили условия возможного контракта.

Последним клубом Черчесова был «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года.

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29 комментариев
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Не отказал, а стратегически пересмотрел вектор собственного развития с целью улучшения финансовых и логистических условий.
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Командующим азиатским фронтом уже назначен Слуцкий, – добавил полководец.
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Ответ Savardus
Не отказал, а стратегически пересмотрел вектор собственного развития с целью улучшения финансовых и логистических условий.
Отошел на более выгодные рубежи.
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Ответ Savardus
Не отказал, а стратегически пересмотрел вектор собственного развития с целью улучшения финансовых и логистических условий.
не условия контракта, а временное довольствие
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Заблудился владелец клуба из азиатской ЛЧ. Еле передвигая ноги вышел на опушку, а там Черчесов стоит. Он его спрашивает:

— Товарищ, я на переговоры с тренером правильно иду?

— Да какое там правильно? Голеностоп вихляет, удар стопы не четкий, да и вообще не в ногу...
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Не азиатской ЛЧ, а Лиги Чемпионов Азии
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Он же полевой командир, а не пустынный!
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Не отказал, а вежливо уступил место другому специалисту
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Истиклол видимо
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ждёт предложение от Спартака ☺️
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Ответ alexsem69
ждёт предложение от Спартака ☺️
Из Нальчика
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Кому он там отказал интересно? Истиклолу? Грандам из Киргизии и Туркменистана?)
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Душевые там не тех размеров, походу
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какой важный курица
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Не контракта, а трудового договора
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Миска - риса, жена - кошка ?
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На предложение подписать контракт Стас заметил, что во-первых здравствуйте.... на этом и распрощались.
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знает себе цену хочет триеровать в Европе
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Ответ ericssons
Cмысл ему сейчас уезжать в Азию, если летом он возглавит Спартак?
ахаха
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Ответ ericssons
Cмысл ему сейчас уезжать в Азию, если летом он возглавит Спартак?
Спартак Нальчик думаете его финансовые аппетиты удовлетворит❓🤔
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И еда у вас острая, добавил Черчесов
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