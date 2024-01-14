Черчесов отказал клубу из азиатской ЛЧ. Тренера не устроили условия контракта («СЭ»)

Станислав Черчесов отклонил предложение о работе.

По данным «Спорт-Экспресса», бывший тренер сборной России отказался от предложения возглавить один из клубов, который в этом сезоне выступает в Лиге чемпионов Азии.

60-летнего специалиста не устроили условия возможного контракта.

Последним клубом Черчесова был «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года.

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