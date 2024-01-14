Фердинанд о де Брюйне после гола и ассиста: «Бриллиант в короне. «Сити» набирает обороты – теперь все будут оглядываться и чувствовать, что они идут»

Рио Фердинанд в восторге от Кевина де Брюйне, который вчера оформил 1+1.

Полузащитник « » вышел на замену на 69-й минуте матча 21-го тура АПЛ при счете 1:2 в пользу « ». За 24 минуты на поле де Брюйне забил гол и сделал результативную передачу.

« редко можно увидеть таким оживленным, как сегодня. Скажу вам одну вещь: этот парень вернулся, он вернулся. Бриллиант в короне, ты вернулся.

Посмотрите, как «Ман Сити» набирает обороты. Эти парни знают, что делать, понимают, когда вдавить педаль в пол. Похоже, теперь все будут оглядываться через плечо и чувствовать, что они идут. Они знают, как выполнить эту работу. У них есть опыт, глубина состава, класс, мастерство и мощь. Грозно.

Большинство игроков перекладывают мяч, прежде чем ударить по нему. А он просто увидел нужный угол – не знаю, какой. Должно быть, он играет в снукер в свободное время», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире TNT Sports.

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