Фердинанд о де Брюйне после гола и ассиста: «Бриллиант в короне. «Сити» набирает обороты – теперь все будут оглядываться и чувствовать, что они идут»

Теги Рио Фердинанд Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Кевин де Брюйне Футбол

Рио Фердинанд в восторге от Кевина де Брюйне, который вчера оформил 1+1.

Полузащитник «Манчестер Сити» вышел на замену на 69-й минуте матча 21-го тура АПЛ при счете 1:2 в пользу «Ньюкасла». За 24 минуты на поле де Брюйне забил гол и сделал результативную передачу.

«Пепа Гвардиолу редко можно увидеть таким оживленным, как сегодня. Скажу вам одну вещь: этот парень вернулся, он вернулся. Бриллиант в короне, ты вернулся.

Посмотрите, как «Ман Сити» набирает обороты. Эти парни знают, что делать, понимают, когда вдавить педаль в пол. Похоже, теперь все будут оглядываться через плечо и чувствовать, что они идут. Они знают, как выполнить эту работу. У них есть опыт, глубина состава, класс, мастерство и мощь. Грозно.

Большинство игроков перекладывают мяч, прежде чем ударить по нему. А он просто увидел нужный угол – не знаю, какой. Должно быть, он играет в снукер в свободное время», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире TNT Sports.

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14 комментариев
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Без Кевина - это просто сильная команда, а с Кевином это суперклуб. Именно зачастую его тонких и креативных передач не хватало. Да, конечно есть Бернарду, тот же Фоден, но у них нет такого виденья поля, такой культуры паса.
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+12
Ответ rusik krasav4ik
Родри🗿
Родри про немного другое
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-1
+7
Лестные слова от мастодонта. Де Брюйне хорош, возмужал. Его интеллект бросается в глаза, а техника филигранна
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Ответ arisstopane
при всём уважении к кевину, в этом конкретном матче не сити прибавил, а сороки сдали...
Каком темпе они играли первые 60 минут, невозможно так играть весь матч. Человеческий организм не выдержит такую нагрузку. По моему их план сработал бы если не Кевин.
+3
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Вот полностью согласен, гений, а еще поправиться ужасный монстр атак, вчера было видно по игре у Ньюкасла ресурсов ровно на 2 гола максимум, Сити будет чемпионам и по игре и по игровым ресурсам это четко видно!
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0
+1
Ответ corazn blanco
Без Кевина - это просто сильная команда, а с Кевином это суперклуб. Именно зачастую его тонких и креативных передач не хватало. Да, конечно есть Бернарду, тот же Фоден, но у них нет такого виденья поля, такой культуры паса.
Согласен лучший игрок прошлого сезона, лучший распаковщик последних 5-6 лет
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Ответ Tpy6kaMerlina
Лестные слова от мастодонта. Де Брюйне хорош, возмужал. Его интеллект бросается в глаза, а техника филигранна
Пару лет КДБ можно было считать лучшим игроком мира, жаль, что все взоры были на Месси и Роналду...
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Типичный Сити. Тяжелый старт и разгон до непобедимости
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Ответ madaev
Родри про немного другое
Команда это команда, кдб родри диаш, все важные винты в команде с треблом
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