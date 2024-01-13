Ватцке о Санчо: «У него нет никаких проблем с дисциплиной. Разве что опаздывает время от времени – но с этим надо просто смириться. Мы ходим на стадион не потому, что игроки пунктуальны»

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Ханс-Йоахим Ватцке Джейдон Санчо Футбол

Ханс-Йоахим Ватцке считает Джейдона Санчо достаточно дисциплинированным игроком.

«У него нет никаких проблем с дисциплиной. Я не знаю, кто об этом все время говорит.

У Джейдона есть только одна проблема: время от времени он опаздывает. Он не так хорошо чувствует внутренние часы. Он хороший парень, но иногда опаздывает. С этим надо просто смириться.

Ради чего ходят на стадион? Мы туда ходим не потому, что игроки пунктуальны. Я хочу посмотреть на то, как он принимает мяч.

Мяч – по-прежнему его друг, пусть даже Джейдон давно не играл», – сказал генеральный директор «Боруссии».

Санчо объявили в стиле Майкла Джордана. Тот факс «Я вернулся» – вместо тысячи слов

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15 комментариев
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Если плохо чувствует внутренние часы, то думаю ему стоит приобрести часы обычные
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Разве что не уважает партнеров по команде
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Парень неплохой, только сс...ся и хромой
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Ахаха, просто смириться с опозданиями. Нифига себе в Боруссии порядки! С другой стороны, теперь понятно, почему в прошлом сезоне так бездарно слили чемпионство, которое уже было почти на блюдечке.

Вдвойне смешнее, когда знаешь, что у Санчо "внутренние часы" не работают из-за игры в фифа в 3 ночи)
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Поэтому Боруссия давно ничего не выигрывает, а важные матчи сливает.
Отсутствие дисциплины прямая причина.
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Ну, после того как уже продали за сотку, то конечно, пусть опаздывает. А если еще в аренде пользу принесет, то вообще может не ходить на тренировки, правда, в другом клубе. Но какое дело до этого Дортмунду 😉 тееерь это чужая головная боль
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Ответ Cearvm
Ахаха, просто смириться с опозданиями. Нифига себе в Боруссии порядки! С другой стороны, теперь понятно, почему в прошлом сезоне так бездарно слили чемпионство, которое уже было почти на блюдечке. Вдвойне смешнее, когда знаешь, что у Санчо "внутренние часы" не работают из-за игры в фифа в 3 ночи)
Эм, как "смириться с периодическими опозданиями" объясняет слив чемпионства в том году? Боруссия опоздала к стартовому свистку что ли? Если игрок реально делает разницу на поле, то на такие вещи глаза закрывают, это обычное дело везде
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Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Пунктуальность проблема довольно большого количества людей. При этом даже пахари многие бывают непунктуальны. Но при этом с лихвой компенсируют эффективностью труда и тем, что готовы работать намного дольше времени, чем они опоздали
+++
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Ответ PIT-BUL
Погба версия 2.0 когда ждали что он вернётся в Юве и зафеерит ) итог : даже в футбол не играет.
Тем временем у Санчо ассист в первом же матче после возвращения.)
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Погба версия 2.0
когда ждали что он вернётся в Юве и зафеерит )
итог : даже в футбол не играет.
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Ответ дима кушов
Разве что не уважает партнеров по команде
Пунктуальность проблема довольно большого количества людей. При этом даже пахари многие бывают непунктуальны. Но при этом с лихвой компенсируют эффективностью труда и тем, что готовы работать намного дольше времени, чем они опоздали
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Ответ Peter Parker
Ну, после того как уже продали за сотку, то конечно, пусть опаздывает. А если еще в аренде пользу принесет, то вообще может не ходить на тренировки, правда, в другом клубе. Но какое дело до этого Дортмунду 😉 тееерь это чужая головная боль
У талантливых ребята , в целом , есть грешок с пунктуальностью , но если игрока не видели в клубах и он много сидит дома , то с дисциплиной все более ни менее
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