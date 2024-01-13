Ватцке о Санчо: «У него нет никаких проблем с дисциплиной. Разве что опаздывает время от времени – но с этим надо просто смириться. Мы ходим на стадион не потому, что игроки пунктуальны»

Ханс-Йоахим Ватцке считает Джейдона Санчо достаточно дисциплинированным игроком.

«У него нет никаких проблем с дисциплиной. Я не знаю, кто об этом все время говорит.

У Джейдона есть только одна проблема: время от времени он опаздывает. Он не так хорошо чувствует внутренние часы. Он хороший парень, но иногда опаздывает. С этим надо просто смириться.

Ради чего ходят на стадион? Мы туда ходим не потому, что игроки пунктуальны. Я хочу посмотреть на то, как он принимает мяч.

Мяч – по-прежнему его друг, пусть даже Джейдон давно не играл», – сказал генеральный директор « ».

Санчо объявили в стиле Майкла Джордана. Тот факс «Я вернулся» – вместо тысячи слов

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