Ватцке о Санчо: «У него нет никаких проблем с дисциплиной. Разве что опаздывает время от времени – но с этим надо просто смириться. Мы ходим на стадион не потому, что игроки пунктуальны»
Ханс-Йоахим Ватцке считает Джейдона Санчо достаточно дисциплинированным игроком.
«У него нет никаких проблем с дисциплиной. Я не знаю, кто об этом все время говорит.
У Джейдона есть только одна проблема: время от времени он опаздывает. Он не так хорошо чувствует внутренние часы. Он хороший парень, но иногда опаздывает. С этим надо просто смириться.
Ради чего ходят на стадион? Мы туда ходим не потому, что игроки пунктуальны. Я хочу посмотреть на то, как он принимает мяч.
Мяч – по-прежнему его друг, пусть даже Джейдон давно не играл», – сказал генеральный директор «Боруссии».
Санчо объявили в стиле Майкла Джордана. Тот факс «Я вернулся» – вместо тысячи слов
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
Вдвойне смешнее, когда знаешь, что у Санчо "внутренние часы" не работают из-за игры в фифа в 3 ночи)
Отсутствие дисциплины прямая причина.
когда ждали что он вернётся в Юве и зафеерит )
итог : даже в футбол не играет.