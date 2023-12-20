Внебрачная дочь Это′О подала в суд на отца за уклонение от алиментов на 10 000 евро в месяц. Суд обязал экс-форварда «Интера» и «Барсы» выплачивать их в 2015-м

Внебрачная дочь Самюэля Это′О подала в суд из-за задолженности по алиментам.

По информации La Gazzetta dello Sport, 21-летняя дочь Это′О Энни, родившаяся в результате внебрачной связи экс-футболиста с уроженкой Сардинии, подала иск в прокуратуру в октябре.

Сообщается, что суд обязал Это’О выплачивать на содержание дочери 10 тысяч евро в месяц еще в 2015 году, однако бывший форвард «Интера» уклонялся от алиментов.

В иске также отмечено, что девушка многократно пыталась связаться с отцом, однако Это’О не желал поддерживать с ней связь, что привело к психологическим проблемам Энни. Кроме того, девушка и ее мать находятся в трудном финансовом положении.

Также в 2022 году испанский суд обязал Это′О, ныне занимающего пост главы Федерации футбола Камеруна, выплачивать 1 400 евро в месяц еще одной внебрачной дочери – Эрике Ду Росарио Ньевес. Ее сторона требовала для экс-футболиста год заключения и выплаты за 5 лет на общую сумму около 90 тысяч евро.

Кроме того, как сообщает Marca, в 2018 году Мария Анхелес Пинеда потребовала выплаты алиментов в размере 16 400 евро на их общего ребенка.

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