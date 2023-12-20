Внебрачная дочь Это′О подала в суд на отца за уклонение от алиментов на 10 000 евро в месяц. Суд обязал экс-форварда «Интера» и «Барсы» выплачивать их в 2015-м

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Внебрачная дочь Самюэля Это′О подала в суд из-за задолженности по алиментам.

По информации La Gazzetta dello Sport, 21-летняя дочь Это′О Энни, родившаяся в результате внебрачной связи экс-футболиста с уроженкой Сардинии, подала иск в прокуратуру Милана в октябре.

Сообщается, что суд обязал Это’О выплачивать на содержание дочери 10 тысяч евро в месяц еще в 2015 году, однако бывший форвард  «Интера» уклонялся от алиментов.

В иске также отмечено, что девушка многократно пыталась связаться с отцом, однако Это’О не желал поддерживать с ней связь, что привело к психологическим проблемам Энни. Кроме того, девушка и ее мать находятся в трудном финансовом положении.

Также в 2022 году испанский суд обязал Это′О, ныне занимающего пост главы Федерации футбола Камеруна,  выплачивать 1 400 евро в месяц еще одной внебрачной дочери – Эрике Ду Росарио Ньевес. Ее сторона требовала для экс-футболиста год заключения и выплаты за 5 лет на общую сумму около 90 тысяч евро.

Кроме того, как сообщает Marca, в 2018 году Мария Анхелес Пинеда потребовала выплаты алиментов в размере 16 400 евро на их общего ребенка.

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11 комментариев
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Ответ Beyond
Пусть работает, пиявка. Никто ей ничего не должен, тем более в её возрасте.
Она же не виновата,что родилась!
Это должен был предохраняться
+13
0
+13
Меня сейчас заминусуют, но блин…
Только африканец, темнокожий и тд - сразу какое-то д… из домогательств, алиментов и прочие истории. Я не говорю что европейцы святые, но перевес значительный.

Как говорил знакомый который возит авто из США: «черные в машинах масло не меняют»

Сори
+14
-6
+8
С этого негра и цента не выдавить, ни то што 10 тыщ в месяц.
+7
0
+7
судя по новости, Это’О вообще не в курсе, что есть презервативы
+5
0
+5
Сунул — плати ©
+3
0
+3
Ответ Beyond
Пусть работает, пиявка. Никто ей ничего не должен, тем более в её возрасте.
Ну это хотябы нормальные и адекватные алименты, а не то безобразие что в странах СНГ, 30% от дохода 🤦🏻‍♂️ Можно и помогать своим детям.
+3
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А на экс-форварда Анжи не подала в суд. Совпадение?
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