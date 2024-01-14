«Дженоа» за 3 млн евро выкупит Мессиаса у «Милана». У хавбека 1 гол в 9 матчах

Жуниор Мессиас станет игроком «Дженоа» на постоянной основе.

Генуэзцы выкупят 32-летнего хавбека у « » за 3 млн евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

В августе прошлого года «россонери» отдали в аренду « » с обязательством выкупа.

В 9 матчах сезона Серии А на счету бразильца 1 гол. Подробнее его статистика – здесь.

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