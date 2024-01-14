«Дженоа» за 3 млн евро выкупит Мессиаса у «Милана». У хавбека 1 гол в 9 матчах

Теги Милан серия А Италия возможные трансферы Дженоа Жуниор Мессиас Футбол

Жуниор Мессиас станет игроком «Дженоа» на постоянной основе.

Генуэзцы выкупят 32-летнего хавбека у «Милана» за 3 млн евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

В августе прошлого года «россонери» отдали Мессиаса в аренду «Дженоа» с обязательством выкупа.

В 9 матчах сезона Серии А на счету бразильца 1 гол. Подробнее его статистика – здесь.

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3 комментария
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не понимаю желчи в комментариях - игрок по сути пробился в милан (да, проблемный) пройдя через работу грузчиком/строителем и курьером и в 25 лет только начав играть в третьем дивизионе италии и к 30 годам попал в милан. вполне себе сюжет для документалки.
ожидать он него что он бы разорвал серию а как это сделал в своё время хвича - ну это уже из области фантастики , а так как оказалось вполне себе добротный игрок для команды из второй половины таблицы. за тот же милан в двух сезонах 12+5 оформил не являясь игроком твердой основы.
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