«Дженоа» за 3 млн евро выкупит Мессиаса у «Милана». У хавбека 1 гол в 9 матчах
Жуниор Мессиас станет игроком «Дженоа» на постоянной основе.
Генуэзцы выкупят 32-летнего хавбека у «Милана» за 3 млн евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
В августе прошлого года «россонери» отдали Мессиаса в аренду «Дженоа» с обязательством выкупа.
В 9 матчах сезона Серии А на счету бразильца 1 гол. Подробнее его статистика – здесь.
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ожидать он него что он бы разорвал серию а как это сделал в своё время хвича - ну это уже из области фантастики , а так как оказалось вполне себе добротный игрок для команды из второй половины таблицы. за тот же милан в двух сезонах 12+5 оформил не являясь игроком твердой основы.