Аленичев о будущем: «Хочется предложений от клубов с большими задачами. Бороться за выживание или быть в середине таблицы — не для меня»

рассказал, где хотел бы продолжить тренерскую карьеру.

— Когда ждать вашего возвращения к активной тренерской практике? Есть ли предложения?

— Предложения были, но они не настолько меня заинтересовали. Хочется, чтобы предложения были от клубов с задачами. С большими задачами. А бороться за выживание или быть в середине таблицы — это не для меня. Жду предложений.

Но я не сижу дома. Сейчас участвую во многих спортивных и футбольных мероприятиях, разъезжаю по многим городам нашей необъятной Родины. Недавно был в Бишкеке, где сыграл в матче ветеранов между сборными Киргизии и Советского Союза. К сожалению, там получил травму, которая не позволила мне сыграть в московском Матче легенд «Спартака» и «Зенита». Поэтому я достаточно занятой человек. Но, конечно, жду возможности продолжения работы тренером в российском футболе.

— Вы начинали на клубном уровне тренерскую карьеру с любительской лиги, откуда за короткий срок довели «Арсенал» до Премьер-лиги. Готовы повторить подобный путь, или сейчас уже актуальны предложения только из РПЛ или от клубов лиги, имеющих амбиции подняться в ?

— Тот путь с Тулой я уже прошел. И он, конечно, был у меня очень успешный. Но возвращаться во Вторую лигу и тем более в любительский чемпионат я не намерен. Это пройденный этап. Поэтому если будет очень заманчивое предложение даже от команд Первой лиги, я его рассмотрю, – сказал экс-тренер «Спартака».