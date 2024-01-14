«Ньюкасл» проиграл 6 из 7 последних матчей в АПЛ и опустился на 10-е место

«Ньюкасл» выиграл в АПЛ только один матч из последних семи.

Команда Эдди Хау уступила « » (2:3) в 21-м туре.

Начиная с 7 декабря «сороки» также проиграли в чемпионате «Эвертону» (0:3), «Тоттенхэму» (1:4), «Лутону» (0:1), «Ноттингем Форест» (1:3) и «Ливерпулю» (2:4). Единственная победа за это время – над «Фулхэмом» (3:0).

« » на данный момент потерял 9-ю строчку в таблице и опустился на 10-ю. У него 29 очков.

В следующем туре команда сыграет с «Астон Виллой» в гостях – это произойдет 30 января.

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