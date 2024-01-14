«Ньюкасл» проиграл 6 из 7 последних матчей в АПЛ и опустился на 10-е место
«Ньюкасл» выиграл в АПЛ только один матч из последних семи.
Команда Эдди Хау уступила «Манчестер Сити» (2:3) в 21-м туре.
Начиная с 7 декабря «сороки» также проиграли в чемпионате «Эвертону» (0:3), «Тоттенхэму» (1:4), «Лутону» (0:1), «Ноттингем Форест» (1:3) и «Ливерпулю» (2:4). Единственная победа за это время – над «Фулхэмом» (3:0).
«Ньюкасл» на данный момент потерял 9-ю строчку в таблице и опустился на 10-ю. У него 29 очков.
В следующем туре команда сыграет с «Астон Виллой» в гостях – это произойдет 30 января.
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Понимаю что Трансфермаркт так себе источник, но лучше у нас нет. Пиковая стоимость игроков чемпионского Лестера в дальнейшем по карьере:
Нголо Канте - 100 (был продан за 40, в цене поднялся в Челси), Рияд Марез - 60 (продан за 68), Чилуэлл - 50 (продан за 50) хотя он играл конечно тогда еще очень мало, Крамарич - 38 (был в аренде), Пейвода - 20 (был продан за 38), Варди 20, Шмейхель Олбрайтон 10+ и это в тридцать лет - все очень добротные футболисты (и да, тогда 10 были еще деньги, тогда состав Сити тянул меньше чем на 500 лямов, а Мбаппе сидел на лавке в Монако)
тот Канте сейчас стоил бы как два Кайседо, а Варди как два Хойлунда
и на их покупку потратили очень скромно, Мареза за 500 тысяч купили, Варди за лям с копейками, Шмейхеля за полтора, Чилуэлл воспитанник, Дринкуотер меньше ляма
игроки не были середняками, они были классными но только начавшими раскрываться, ты же не скажешь что это проходимцы какие-то (ну в сторону Дринкуотера еще можно коситься за его игру в Челси но в целом вполне себе топчики), не самый звездный состав но и не абы кто, зато все на резком взлёте
Надеюсь Хау дадут поработать и исправить ошибки, с этим лазаретом на колесах лучше него вряд ли кто-то справится.
никто их не блочит. просто не надо было покупать всё,что блестит.