«Ньюкасл» проиграл 6 из 7 последних матчей в АПЛ и опустился на 10-е место

Теги Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия Эдди Хау Футбол

«Ньюкасл» выиграл в АПЛ только один матч из последних семи.

Команда Эдди Хау уступила «Манчестер Сити» (2:3) в 21-м туре.

Начиная с 7 декабря «сороки» также проиграли в чемпионате «Эвертону» (0:3), «Тоттенхэму» (1:4), «Лутону» (0:1), «Ноттингем Форест» (1:3) и «Ливерпулю» (2:4). Единственная победа за это время – над «Фулхэмом» (3:0).

«Ньюкасл» на данный момент потерял 9-ю строчку в таблице и опустился на 10-ю. У него 29 очков.

В следующем туре команда сыграет с «Астон Виллой» в гостях – это произойдет 30 января.

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11 комментариев
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В бей-беги на два фронта сложно играть, накапливается усталость и начинаются травмы. Триппьер вообще развалился, хотя вроде один из самых стабильных игроков.
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Ответ Дмитрий Ермаков
Без трансферов топовых беда будет. Как ни крути, а на середняках АПЛ не возьмешь (Лестер аномалия)
Лестер не на середняках выехал, там были классные игроки которые только начали раскрываться, формально были середняками но потом резко пошли на повышение.

Понимаю что Трансфермаркт так себе источник, но лучше у нас нет. Пиковая стоимость игроков чемпионского Лестера в дальнейшем по карьере:

Нголо Канте - 100 (был продан за 40, в цене поднялся в Челси), Рияд Марез - 60 (продан за 68), Чилуэлл - 50 (продан за 50) хотя он играл конечно тогда еще очень мало, Крамарич - 38 (был в аренде), Пейвода - 20 (был продан за 38), Варди 20, Шмейхель Олбрайтон 10+ и это в тридцать лет - все очень добротные футболисты (и да, тогда 10 были еще деньги, тогда состав Сити тянул меньше чем на 500 лямов, а Мбаппе сидел на лавке в Монако)

тот Канте сейчас стоил бы как два Кайседо, а Варди как два Хойлунда

и на их покупку потратили очень скромно, Мареза за 500 тысяч купили, Варди за лям с копейками, Шмейхеля за полтора, Чилуэлл воспитанник, Дринкуотер меньше ляма

игроки не были середняками, они были классными но только начавшими раскрываться, ты же не скажешь что это проходимцы какие-то (ну в сторону Дринкуотера еще можно коситься за его игру в Челси но в целом вполне себе топчики), не самый звездный состав но и не абы кто, зато все на резком взлёте
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Травмы и дисквы сыграли большую роль. Надеюсь, Хау не уволят
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Надеюсь Хау не уволят. Очевидно, что команда перегружена, а скамейки не хватает
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Ответ Михо
Какие то неправильные шейхи😃 хотя по факту саудиты самые богатые из них
Их спецом блочат со всех сторон и пристально наблюдают - топы не хотят еще одного конкурента. Поэтому сороки и не могут тратиться "аля ранний МС".
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Без трансферов топовых беда будет. Как ни крути, а на середняках АПЛ не возьмешь (Лестер аномалия)
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Сегодня со скамейки хоть как-то усилить атаку мог только Мэтт Ритчи, который последний раз в АПЛ забивал пять лет назад.
Надеюсь Хау дадут поработать и исправить ошибки, с этим лазаретом на колесах лучше него вряд ли кто-то справится.
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Какие то неправильные шейхи😃 хотя по факту саудиты самые богатые из них
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Ответ Дмитрий Ермаков
Без трансферов топовых беда будет. Как ни крути, а на середняках АПЛ не возьмешь (Лестер аномалия)
Трансферов не будет, у них проблемы с ффп.
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Ответ Artuom Batishev
Их спецом блочат со всех сторон и пристально наблюдают - топы не хотят еще одного конкурента. Поэтому сороки и не могут тратиться "аля ранний МС".
поэтому они взяли хау. который любой клуб превратит в Борнмут?
никто их не блочит. просто не надо было покупать всё,что блестит.
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Ответ Sans Skeleton
поэтому они взяли хау. который любой клуб превратит в Борнмут? никто их не блочит. просто не надо было покупать всё,что блестит.
Они покупают кого могут. Топы редко ведутся на деньги. МС тоже вначале не могли топов заинтересовать. Все постепенно будет.
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