Сын Марадоны: «Отца убили, и у меня есть мысли, кто это сделал. До последнего дня буду бороться за справедливость»

Теги серия А Италия Сборная Аргентины по футболу Наполи Диего Марадона Футбол

Сын Диего Марадоны заявил, что его отца убили.

«Ведется открытое расследование. Мы, его дети, по-настоящему верим в аргентинское правосудие. Я убежден, что все должно было закончиться не так.

Они убили моего отца. Не мне говорить, кто это сделал, у меня есть свои мысли на этот счет, но я не могу их озвучить.

Его бросили на произвол судьбы тогда, когда можно было что-то сделать. Я пообещал себе: до последнего дня своей жизни я буду бороться за справедливость», – сказал Диего Армандо Марадона-младший в интервью Mediaset.

Легендарный аргентинский футболист умер 25 ноября 2020 года. В том же месяце сообщалось, что врач Марадоны находится под следствием по подозрению в халатности.

Вскрытие показало, что Диего умер в результате острого отека легких, вызванного обострением хронической сердечной недостаточности. В марте 2021-го в Аргентине был организован марш под лозунгом «Он не умер, его убили», участники которого требовали расследовать обстоятельства смерти экс-игрока.

Эксперты заключили, что медобслуживание Марадоны перед смертью было «недостаточным и безрассудным»

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10 комментариев
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Не уверен, что наркодилеры понесут ответственность за это убийство
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Наркотики? Да
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К сожалению, все мы в какой то степени сами себя убиваем, Марадона прежде всего убил себя сам ,принимая наркотики и т.д.
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Он не умер, его убили (наркотики)
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Хайзенберг должен за все заплатить!
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Слышу одно и то же от людей, родственники которых умерли в больнице, - «они убили его!». Врачи, недоброжелатели, рептилоиды. Кто угодно, лишь бы не жить с невыносимым ощущением, что ничего было не изменить, отмщения-прощения не будет, всё кончено, человек умер. Это просто желание «продолжить историю» любой ценой.
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Вообще огромное счастье, что он дожил до 60 лет. Долбил он знатно, его рубило и часто попадало на видео. Диего давно сделал выбор между жизнью и наркотиками. Сваливать сейчас на врачей - крайне паскудное дело.
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Десятки лет употреблять наркоту, а потом обвинять врачей...
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