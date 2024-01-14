Сын Марадоны: «Отца убили, и у меня есть мысли, кто это сделал. До последнего дня буду бороться за справедливость»

Сын Диего Марадоны заявил, что его отца убили.

«Ведется открытое расследование. Мы, его дети, по-настоящему верим в аргентинское правосудие. Я убежден, что все должно было закончиться не так.

Они убили моего отца. Не мне говорить, кто это сделал, у меня есть свои мысли на этот счет, но я не могу их озвучить.

Его бросили на произвол судьбы тогда, когда можно было что-то сделать. Я пообещал себе: до последнего дня своей жизни я буду бороться за справедливость», – сказал Диего Армандо Марадона-младший в интервью Mediaset.

Легендарный аргентинский футболист умер 25 ноября 2020 года. В том же месяце сообщалось, что врач Марадоны находится под следствием по подозрению в халатности.

Вскрытие показало, что Диего умер в результате острого отека легких, вызванного обострением хронической сердечной недостаточности. В марте 2021-го в был организован марш под лозунгом «Он не умер, его убили», участники которого требовали расследовать обстоятельства смерти экс-игрока.

Эксперты заключили, что медобслуживание Марадоны перед смертью было «недостаточным и безрассудным»

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