Врач Марадоны под следствием из-за смерти Диего. В его доме и клинике были обыски

Леопольдо Луке, личный врач , находится под следствием в Аргентине в связи со смертью бывшего футболиста.

Суд по просьбе прокуратуры распорядился провести обыск в доме врача и в его клинике. Обыск в доме и клинике проводили по 30 полицейских.

Луке подозревают халатности, которая повлекла за собой смерть человека.

Утверждалось, что у Марадоны не было разрешения на то, чтобы покидать клинику, где ему сделали операцию по удалению субдуральной гематомы в начале ноября. Но 11 ноября он все же уехал домой.

Прокуратура постарается найти ответы на ряд вопросов, в частности, было ли разрешено Марадоне находиться дома, почему в доме не было врача-специалиста, который дежурил бы круглосуточно, были ли экс-футболист нужные лекарства, соблюдались ли медицинские протоколы, почему не было дефибриллятора.

Марадона умер 25 ноября от остановки сердца. Ему было 60 лет.

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