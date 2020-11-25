Врач Марадоны под следствием из-за смерти Диего. В его доме и клинике были обыски

Леопольдо Луке, личный врач Диего Марадоны, находится под следствием в Аргентине в связи со смертью бывшего футболиста.
Суд по просьбе прокуратуры распорядился провести обыск в доме врача и в его клинике. Обыск в доме и клинике проводили по 30 полицейских.
Луке подозревают халатности, которая повлекла за собой смерть человека.
Утверждалось, что у Марадоны не было разрешения на то, чтобы покидать клинику, где ему сделали операцию по удалению субдуральной гематомы в начале ноября. Но 11 ноября он все же уехал домой.
Прокуратура постарается найти ответы на ряд вопросов, в частности, было ли разрешено Марадоне находиться дома, почему в доме не было врача-специалиста, который дежурил бы круглосуточно, были ли экс-футболист нужные лекарства, соблюдались ли медицинские протоколы, почему не было дефибриллятора.
Марадона умер 25 ноября от остановки сердца. Ему было 60 лет.
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