Мостовой о Головине: «Лучший российский игрок прямо сейчас. В 10 раз быстрее принимает решения, чем футболисты РПЛ, – в сборной разница в классе сразу бросалась в глаза»

Александр Мостовой назвал Александра Головина лучшим футболистом России.

«Головин – безоговорочно лучший российский игрок прямо сейчас. Начнем с того, что он играет ключевую роль в команде, которая выступает в одном из лучших европейских чемпионатов. Таким у нас больше никто не может отметиться.

Да и когда Саша приезжал в сборную, сразу бросалась в глаза разница в классе. Головин в 10 раз быстрее принимает решения на поле, чем игроки . Все-таки в Европе играют в футбол на совершенно других скоростях», – сказал .

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