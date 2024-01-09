Мостовой о Головине: «Лучший российский игрок прямо сейчас. В 10 раз быстрее принимает решения, чем футболисты РПЛ, – в сборной разница в классе сразу бросалась в глаза»

Теги Монако премьер-лига Россия лига 1 Франция Сборная России по футболу Александр Мостовой Александр Головин Футбол

Александр Мостовой назвал Александра Головина лучшим футболистом России.

«Головин – безоговорочно лучший российский игрок прямо сейчас. Начнем с того, что он играет ключевую роль в команде, которая выступает в одном из лучших европейских чемпионатов. Таким у нас больше никто не может отметиться.

Да и когда Саша приезжал в сборную, сразу бросалась в глаза разница в классе. Головин в 10 раз быстрее принимает решения на поле, чем игроки РПЛ. Все-таки в Европе играют в футбол на совершенно других скоростях», – сказал Мостовой.

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14 комментариев
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На этот раз нельзя не согласиться с царём, учёба на тренера в компании умных людей даёт результаты...
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Я даже не представляю человека, который мог бы написать что-то негативное про лучшего игрока Монако первой половины сезона и попавшего в сборную Лиги 1 за весь 2023 год вместе с Мбаппе и Дембеле!))
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Когда Мэджик Джонсон первый раз отдал подающему надежды новичку Владе Дивацу слепую передачу, тот даже не поднял рук и получил мячом))
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Головин хорош на протяжении 5 сезонов в Монако (если не ошибаюсь). Такая бы стабильность Миранчуку....
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Ответ Tun
Но вопрос в другом, сколько раз он начеканит?
Чеканить должен уметь тренер топ команды ...
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А уж как он чеканит)...
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Первые адекватные слова Мостового на Спортсе.
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Хватит одно и тоже мусолить. Он лучший уже 6 лет. Дальше то что?
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«... другое дело, что я в свои 55 играл бы на порядок лучше» - добавил Мостовой
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Ответ Вячеслав Припузов
На этот раз нельзя не согласиться с царём, учёба на тренера в компании умных людей даёт результаты...
Да ничего ему уже не поможет..
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