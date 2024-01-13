Юран о Севикяне: «Я бы понял, если бы «Краснодар» или ЦСКА, а «Ференцварош»... Сам Эдгар от этого только потеряет. Для «Пари НН» это не потеря, он слабенько концовку года провел»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия высшая лига Венгрия Сергей Юран Краснодар Ференцварош Пари НН Чемпионат.com Эдгар Севикян Футбол

Сергей Юран считает, что Эдгар Севикян зря согласился перейти в «Ференцварош».

«Обычно в таких случаях футболист подходит и ставит в известность тренера: «Хочу поехать, попробовать». А у нас с Эдгаром до сих пор даже разговора не было.

Он приехал на сборы, спокойно тренировался – и вдруг такая новость. О его уходе я узнал из прессы. Подробности выяснял у генерального директора и председателя совета директоров.

Как я понимаю, это не игрока решение. Вокруг этого перехода сейчас много шума, но ничего страшного для нас не произошло. Все пишут: потеря. А я считаю, что никакой потери нет. Севикян концовку чемпионата перед зимней паузой слабенько провел. А у нас сейчас футболисты пришли даже получше.

Сам Эдгар от этого только потеряет. Чемпионат Венгрии слабее российского, а ему еще нужно будет влиться в коллектив, адаптироваться в игровом плане.

Я говорил раньше и сейчас считаю, что ему стоило доиграть у нас до конца чемпионата, окрепнуть и только потом двигаться дальше, если будут варианты.

Я бы понял, если бы он пошел в «Краснодар» или ЦСКА, а чемпионат Венгрии, «Ференцварош»… Не знаю. Но раз приняли такое решение – ради бога», – сказал главный тренер «Пари НН». 

Севикян перейдет из «Пари НН» в «Ференцварош» за 1,1 млн евро

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23 комментария
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а если бы Милуол, понял бы?
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+29
Ну да...команда, играющая в Еврокубках - это намного хуже, чем бесцельный и бесперспективный в ближайшие N лет чемпионат России, тем более мы помним результаты очных противостояние Ференцвароша и того же ЦСКА пару лет назад))) Однозначно надо переходить, если есть вариант, а там уже в ТОП 5 стремиться, например в тот же Фрайбург, ну как пример
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+21
Ответ Ahtarisiti
Парень в Еврокубках хочет поиграть что непонятного…
Парень даже тренера не спросил и не уведомил, того кто позволил ему в ПЛ заиграть
Видимо папа будет за него играть, раз он сам не может выбирать решение в своей карьере...
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Ответ заблокированному пользователю
Ну да...команда, играющая в Еврокубках - это намного хуже, чем бесцельный и бесперспективный в ближайшие N лет чемпионат России, тем более мы помним результаты очных противостояние Ференцвароша и того же ЦСКА пару лет назад))) Однозначно надо переходить, если есть вариант, а там уже в ТОП 5 стремиться, например в тот же Фрайбург, ну как пример
За последние лет 10 много игроков из Ференцвароша ушло в команды уровня Фрайбурга? Мы конечно пожелаем Севикяну удачи, но зачем такую пургу мести?
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Если не потеря, то зачем доигрывать? Саботаж?
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Парень в Еврокубках хочет поиграть что непонятного…
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ну раз не потеря то и шума не надо
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Барсик, лучше жевать иногда
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Лицемерит Юран, сам недавно только говорил, что он один из лучших в составе, а тут сразу плохой стал?)
И да, чем плох Ференцварош? Довольно крепкая команда, постоянно в еврокубках играет.
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Ответ Михаил Опякин
Барсик, лучше жевать иногда
Мишка! Жопякин! Опять ты обозвал Юрана Барсиком.
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Юрана по человечески можно понять. Севикян при нём заиграл и раскрылся, а его даже не поставили в известность.
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Это же мечта поиграть в сильном европейском чемпионате плюс постоянные еврокубковые матчи против жальгирисов
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Я не понял, а одобрение тренера для этого разве не нужно?
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Ответ Роман Грожан
Парень даже тренера не спросил и не уведомил, того кто позволил ему в ПЛ заиграть Видимо папа будет за него играть, раз он сам не может выбирать решение в своей карьере...
Ага, когда папа решает, то плохо. Вот, если бы Юран решал - другое дело.
По твоей логике папа позволил ему играть в футбол, так что побольше Юрана значит.
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Ну Краснодару подошёл бы.
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Ответ Amalfitano
За последние лет 10 много игроков из Ференцвароша ушло в команды уровня Фрайбурга? Мы конечно пожелаем Севикяну удачи, но зачем такую пургу мести?
Да в голове у таких уникумов переход ради перехода - благое дело.
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Ответ Amalfitano
За последние лет 10 много игроков из Ференцвароша ушло в команды уровня Фрайбурга? Мы конечно пожелаем Севикяну удачи, но зачем такую пургу мести?
Примерно столько же сколько из Краснодара перешло в топ5 чемпионатов за последние 10 лет. На 2-3 трансфера меньше чем из ЦСКА в топ5 чемпионатов. Только стоит учесть, что половина этих трансферов из РПЛ связанны с СВО. Более весомый аргумент будет?
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Конечно, лучше в автобусе Юрана играть, чем в Еврокубках.
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