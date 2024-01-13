Юран о Севикяне: «Я бы понял, если бы «Краснодар» или ЦСКА, а «Ференцварош»... Сам Эдгар от этого только потеряет. Для «Пари НН» это не потеря, он слабенько концовку года провел»

Сергей Юран считает, что Эдгар Севикян зря согласился перейти в «Ференцварош».

«Обычно в таких случаях футболист подходит и ставит в известность тренера: «Хочу поехать, попробовать». А у нас с Эдгаром до сих пор даже разговора не было.

Он приехал на сборы, спокойно тренировался – и вдруг такая новость. О его уходе я узнал из прессы. Подробности выяснял у генерального директора и председателя совета директоров.

Как я понимаю, это не игрока решение. Вокруг этого перехода сейчас много шума, но ничего страшного для нас не произошло. Все пишут: потеря. А я считаю, что никакой потери нет. Севикян концовку чемпионата перед зимней паузой слабенько провел. А у нас сейчас футболисты пришли даже получше.

Сам Эдгар от этого только потеряет. Чемпионат Венгрии слабее российского, а ему еще нужно будет влиться в коллектив, адаптироваться в игровом плане.

Я говорил раньше и сейчас считаю, что ему стоило доиграть у нас до конца чемпионата, окрепнуть и только потом двигаться дальше, если будут варианты.

Я бы понял, если бы он пошел в « » или , а чемпионат Венгрии, «Ференцварош»… Не знаю. Но раз приняли такое решение – ради бога», – сказал главный тренер «Пари НН».

Севикян перейдет из «Пари НН» в «Ференцварош» за 1,1 млн евро

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