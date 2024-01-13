«Фиорентина» арендовала у «Вероны» защитника Фараони, «Гранада» – купила хавбека Онгла

Теги Фиорентина серия А Италия Ла Лига трансферы Верона Давиде Фараони Гранада Мартин Онгла Футбол

«Верона» рассталась с двумя футболистами.

«Фиорентина» арендовала защитника Давиде Фараони. Предусмотрена опция выкупа по окончании сезона.

В текущем чемпионате 32-летний футболист провел 11 игр и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: acffiorentina.com

«Гранада» приобрела у «Вероны» камерунского полузащитника Мартина Онгла.

На счету 25-летнего игрока 15 матчей в Серии А. Детально его показатели можно изучить тут.

Изображение: granadacf.es

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2 комментария
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Сашке бы не оч понравилось наличие "фараона" в команде
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Рановато Верона устроила распродажу. Шансы остаться в Серии А ещё не потеряны.
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