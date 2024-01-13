«Фиорентина» арендовала у «Вероны» защитника Фараони, «Гранада» – купила хавбека Онгла
«Верона» рассталась с двумя футболистами.
«Фиорентина» арендовала защитника Давиде Фараони. Предусмотрена опция выкупа по окончании сезона.
В текущем чемпионате 32-летний футболист провел 11 игр и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: acffiorentina.com
«Гранада» приобрела у «Вероны» камерунского полузащитника Мартина Онгла.
На счету 25-летнего игрока 15 матчей в Серии А. Детально его показатели можно изучить тут.
Изображение: granadacf.es
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