«Фиорентина» арендовала у «Вероны» защитника Фараони, «Гранада» – купила хавбека Онгла

«Верона» рассталась с двумя футболистами.

« » арендовала защитника . Предусмотрена опция выкупа по окончании сезона.

В текущем чемпионате 32-летний футболист провел 11 игр и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: acffiorentina.com

« » приобрела у «Вероны» камерунского полузащитника .

На счету 25-летнего игрока 15 матчей в Серии А. Детально его показатели можно изучить тут.

Изображение: granadacf.es

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