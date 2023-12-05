ЦСКА предложил 3,2 млн евро за опорника Коррейю из 3-го дивизиона Италии. «Триестина» до лета его не отпустит (Triveneto Goal)
ЦСКА интересен полузащитник из 3-го итальянского дивизиона.
Как пишет Triveneto Goal, очень высокий уровень игры Омара Коррейи в этом сезоне привлек различные клубы.
ЦСКА предложил за полузащитника «Триестины» 3,2 млн евро. «Ференцварош» и «Цюрих» готовы заплатить 2,5 млн евро.
Однако руководство «Триестины» выступает против продажи 23-летнего игрока зимой. Воспитанник «Гавра», игравший за резервную команду «ПСЖ», останется в клубе как минимум до лета.
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А так, его последняя оценка от 25 мая 2023 года. Т.е. это результат его выступления в прошлом сезоне. Причем в прошлом сезоне он был игроком клуба словенского клуба "Копер", а в Италию переехал только в конце августа.
Низковато, кстати. "Копер" все-таки в прошлом сезоне даже в ЕК играл, а этот Корреа был игроком основного состава. Плюс он молодой - любой прогресс дает значимый прирост.
"Молодой" из словенского чемпионата - это, например, наш Пруцев-младший. Пруцев тоже оценен по результатам прошлого года (т.е. когда он, в целом, глухо сидел на лавке в Црвене Звезде и стал выходить только на этапе, когда все задачи на сезон были решены). Пруцев - 0.6 млн. евро, но наверняка зимой будет в 1-1.5 млн. евро переоценен. Корреа, конечно, так вырасти не может из-за лиги.
Можно еще и пример другого молодого француза на схожей позиции вспомнить: вот был Бека-Бека из второго чемпионата Франции и его оценивали в 800 тыс. евро на момент трансфера в "Локо" за 7. Не знаю, стоил ли он в итоге 7, но совершенно очевидно, что и 800 тыс. евро - это была "отстающая" оценка.
на момент перехода Мартинелли, его команда, Итуано, была в 4 дивизионе))
Вспомнился трансфер легендарного Руополо, сколько надежд было то,а тут еще веселее.