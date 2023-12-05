ЦСКА предложил 3,2 млн евро за опорника Коррейю из 3-го дивизиона Италии. «Триестина» до лета его не отпустит (Triveneto Goal)

Теги ЦСКА премьер-лига Россия серия А Италия Цюрих высшая лига Швейцария высшая лига Венгрия возможные трансферы Триестина Д3 Италия Ференцварош Омар Коррейя Футбол

ЦСКА интересен полузащитник из 3-го итальянского дивизиона.

Как пишет Triveneto Goal, очень высокий уровень игры Омара Коррейи в этом сезоне привлек различные клубы.

ЦСКА предложил за полузащитника «Триестины» 3,2 млн евро. «Ференцварош» и «Цюрих» готовы заплатить 2,5 млн евро. 

Однако руководство «Триестины» выступает против продажи 23-летнего игрока зимой. Воспитанник «Гавра», игравший за резервную команду «ПСЖ», останется в клубе как минимум до лета.

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30 комментариев
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Ответ Новый тренер ФК Спартак
Комментарий скрыт
а если не начнут то ты выходит балобол
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-5
+23
Ответ Новый тренер ФК Спартак
Комментарий скрыт
Да лишь бы команду усилили - какая разница откуда?
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-3
+16
Ответ Новый тренер ФК Спартак
Комментарий скрыт
Изидор тоже из 3-го дивизиона приехал в РПЛ и спокойно заиграл.
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+13
Я не расист, но темнокожий опорник - это очень перспективно. С физухой у этих ребят всегда все в порядке, надо только научить отбирать мяч без фола и чуть-чуть тактике
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Внешне на Канте похож, отсюда и цена 😎
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Ответ savik-A.M.
редкостный бред , серия С это очень даже низкий уровень , и таких трансферов там никогда и близко не было , кстати трансфермаркт его в 400 оценивает ( 4-й даже в команде ) а вся команда в 6.5
Обращайте внимание на дату последнего изменения трансферной оценки от Трансфермаркт. Безусловно даже лучший игрок Серии "С" не будет оцениваться в 3 млн. евро, но если у него заметный прогресс, то это отразится в очередной переоценке Трансфермаркта.
А так, его последняя оценка от 25 мая 2023 года. Т.е. это результат его выступления в прошлом сезоне. Причем в прошлом сезоне он был игроком клуба словенского клуба "Копер", а в Италию переехал только в конце августа.
Низковато, кстати. "Копер" все-таки в прошлом сезоне даже в ЕК играл, а этот Корреа был игроком основного состава. Плюс он молодой - любой прогресс дает значимый прирост.
"Молодой" из словенского чемпионата - это, например, наш Пруцев-младший. Пруцев тоже оценен по результатам прошлого года (т.е. когда он, в целом, глухо сидел на лавке в Црвене Звезде и стал выходить только на этапе, когда все задачи на сезон были решены). Пруцев - 0.6 млн. евро, но наверняка зимой будет в 1-1.5 млн. евро переоценен. Корреа, конечно, так вырасти не может из-за лиги.
Можно еще и пример другого молодого француза на схожей позиции вспомнить: вот был Бека-Бека из второго чемпионата Франции и его оценивали в 800 тыс. евро на момент трансфера в "Локо" за 7. Не знаю, стоил ли он в итоге 7, но совершенно очевидно, что и 800 тыс. евро - это была "отстающая" оценка.
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Ответ Garikus89
Ну Арсенал Мартинелли из второго дивизиона в Бразилии взял, а вон оно как вышло)
ему было 18 лет то всего ( только с этого возраста можно переходить иностранцу ) , взяли изначально талантливого игрока , а этот в 23 играет в третьей лиге , абсолютно разные вещи
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так, я вышел из отпуска, работаем
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Елки-палки, даже с третьего дивизиона не отпускают. Придётся в 9 лиге Англии искать усиление
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Кто-нибудь из серии А кинет за него пять, и отпустят, как миленькие.
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Ответ Лучший скаут ЦСКА
так, я вышел из отпуска, работаем
Алло, это Володька, вы там собираетесь нападающего искать или придётся дальше молиться на Великого ЗЕ
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Новость 6.12.23 Коррейей интересуется Зенит
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Акамедия ПФК не дотягивает до уровня третьего итальянского дивизиона?
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Ответ Антимосковский
ага, усилит, как бийолы и бистровичи)))) так и будете жрать объедки на 5-6 местах.
Бийол лидер обороны Удинезе и сборной Словении
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Ответ Rudenzik
Алло, это Володька, вы там собираетесь нападающего искать или придётся дальше молиться на Великого ЗЕ
как раз сейчас обновляю вакансию на hh
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Ответ Garikus89
Ну Арсенал Мартинелли из второго дивизиона в Бразилии взял, а вон оно как вышло)
все ещё хлеще.
на момент перехода Мартинелли, его команда, Итуано, была в 4 дивизионе))
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Будут потом хвастаться для отчетности,что вон, даже с Италии к нам приезжают хотят играть, но есть нюанс.
Вспомнился трансфер легендарного Руополо, сколько надежд было то,а тут еще веселее.
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Ответ Новый тренер ФК Спартак
Комментарий скрыт
Всем бы таких как Файзуллаев из Узбекистана.
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Ответ Новый тренер ФК Спартак
Комментарий скрыт
ну мне кажется так и надо работать,искать таланты,а не выкидывать по 10 млн за весьма среднего иностранца,в возрасте,да ещё с зп как в топах Европы
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Ответ sebastian1410
Изидор тоже из 3-го дивизиона приехал в РПЛ и спокойно заиграл.
это многое обьясняет ))
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Звучит как ловушка для Зенита который любит перехватывать игроков у ЦСКА))
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Где-то заплакал один Мендес
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Дак купить его и до лета оставить в аренде в чем проблема
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Ну Арсенал Мартинелли из второго дивизиона в Бразилии взял, а вон оно как вышло)
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