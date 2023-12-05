ЦСКА предложил 3,2 млн евро за опорника Коррейю из 3-го дивизиона Италии. «Триестина» до лета его не отпустит (Triveneto Goal)

ЦСКА интересен полузащитник из 3-го итальянского дивизиона.

Как пишет Triveneto Goal, очень высокий уровень игры Омара Коррейи в этом сезоне привлек различные клубы.

предложил за полузащитника «Триестины» 3,2 млн евро. « » и « » готовы заплатить 2,5 млн евро.

Однако руководство «Триестины» выступает против продажи 23-летнего игрока зимой. Воспитанник «Гавра», игравший за резервную команду «ПСЖ», останется в клубе как минимум до лета.

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