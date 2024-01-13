Полиция проверяет главу «ПСЖ» по подозрению в организации «неформальной занятости» и «эксплуатации уязвимого лица». На Аль-Хелайфи написал заявление его экс-дворецкий
В отношении деятельности президента «ПСЖ» начато расследование.
Как передает Ouest-France, Нассер Аль-Хелайфи подозревается в организации «неформальной занятости» и «эксплуатации представителя уязвимой группы населения».
Обвинения в отношении катарского бизнесмена выдвинул его бывший дворецкий, марокканец Хичам Кармусси, сообщивший, что на протяжении многих лет работал без трудового договора.
Также он утверждал, что глава парижского клуба нанял четырех филиппинских слуг, которые нелегально работали на территории Франции.
Прокуратура Парижа подтвердила, что заявление было передано в полицейский участок 16-го округа для проведения расследования.
Экс-дворецкий главы «ПСЖ» обвинил его в угрозах и неприемлемых условиях труда. Он работал у Аль-Хелайфи нелегально
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Возвращается английский лорд домой. Ему открывает дворецкий и говорит: — Ну что, старый хрен, опять бухал и шлялся по девкам? — Нет, Джон, ездил покупать слуховой аппарат…
На Нассера настучал,
Мол, катарский бизнесмен
Захватил Хичама в плен,
Заставлял стоять в дверях,
Подметать метлой в сенях,
Накрывать гостям на стол,
И не давал смотреть футбол!
А еще он утверждал,
Что Аль-Хелайфи слуг нанял —
Филиппинских мушкетеров,
А от их, мол, разговоров
У дворецкого ночами
Мозг кипел, как в шторм цунами.
Пусть накажут президента —
Рот заклеят изолентой,
Лишив радости от гола,
И отлучат от футбола.