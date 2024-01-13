Полиция проверяет главу «ПСЖ» по подозрению в организации «неформальной занятости» и «эксплуатации уязвимого лица». На Аль-Хелайфи написал заявление его экс-дворецкий

Теги ПСЖ лига 1 Франция происшествия Нассер Аль-Хелайфи Футбол

В отношении деятельности президента «ПСЖ» начато расследование.

Как передает Ouest-France, Нассер Аль-Хелайфи подозревается в организации «неформальной занятости» и «эксплуатации представителя уязвимой группы населения».

Обвинения в отношении катарского бизнесмена выдвинул его бывший дворецкий, марокканец Хичам Кармусси, сообщивший, что на протяжении многих лет работал без трудового договора.

Также он утверждал, что глава парижского клуба нанял четырех филиппинских слуг, которые нелегально работали на территории Франции.

Прокуратура Парижа подтвердила, что заявление было передано в полицейский участок 16-го округа для проведения расследования.

Экс-дворецкий главы «ПСЖ» обвинил его в угрозах и неприемлемых условиях труда. Он работал у Аль-Хелайфи нелегально

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23 комментария
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Вспомнилось по этому поводу.
Возвращается английский лорд домой. Ему открывает дворецкий и говорит: — Ну что, старый хрен, опять бухал и шлялся по девкам? — Нет, Джон, ездил покупать слуховой аппарат…
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Ответ Родион Горбачев
Я почему-то сразу дворецкого из фильмов про Бэтмана представил)
Самый известный дворецкий в России - это Бэрримор
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От нынешнего дворецкого, по фамилии Чеферин, наверняка жалоб не поступало.
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Парни, там ещё при возможности на правила соблюдения ФФП проверьте, на всякий случай, а вдруг что-то найдёте
+4
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Марокканец-нелегал
На Нассера настучал,
Мол, катарский бизнесмен
Захватил Хичама в плен,
Заставлял стоять в дверях,
Подметать метлой в сенях,
Накрывать гостям на стол,
И не давал смотреть футбол!
А еще он утверждал,
Что Аль-Хелайфи слуг нанял —
Филиппинских мушкетеров,
А от их, мол, разговоров
У дворецкого ночами
Мозг кипел, как в шторм цунами.
Пусть накажут президента —
Рот заклеят изолентой,
Лишив радости от гола,
И отлучат от футбола.
+3
-1
+2
и да классика-убийца был дворецкий))
+2
-1
+1
Ответ igls54
Вспомнилось по этому поводу. Возвращается английский лорд домой. Ему открывает дворецкий и говорит: — Ну что, старый хрен, опять бухал и шлялся по девкам? — Нет, Джон, ездил покупать слуховой аппарат…
не не дргой анекдот вспомнил))
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Ответ Фан Рубина
95%, что ничего не найдут, извинятся за беспокойство перед господином и пообещают так не делать больше. 5% на то, что французики обнаглели и начали раскручивать тему с дойкой бизнесмена на бабки, а возможно - и с отжимом ПСЖ.
я бы сделал ставку на 90%, 5% и 5% того, что сам Хелаифи (после ЧМ) потерял интерес к футболу и в целом охренел от того, что у него ничего не получается и всё больше и больше обсирается (вспоминаем врыв в судейскую в ЛЧ, например) и таким образом решил слиться из ПСЖ и вернуться домой. Типа вот так уйти будет позорно, а если вот какие-то скандалы, которые на родине и не скандалы вовсе, то типа "благородно" уйдёт, типа вот вам ПСЖ, отставка, только отстаньте.
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Дворецкий допрыгается и на него повесят убийство
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0
95%, что ничего не найдут, извинятся за беспокойство перед господином и пообещают так не делать больше. 5% на то, что французики обнаглели и начали раскручивать тему с дойкой бизнесмена на бабки, а возможно - и с отжимом ПСЖ.
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Все это накрылось Полной Системной Жопой
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Ответ Родион Горбачев
Я почему-то сразу дворецкого из фильмов про Бэтмана представил)
А как же Константин из моей прекрасной няни?))
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Ответ Родион Горбачев
Я почему-то сразу дворецкого из фильмов про Бэтмана представил)
А я Константина из «Моя прекрасная няня» )))
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Ответ Фран
От нынешнего дворецкого, по фамилии Чеферин, наверняка жалоб не поступало.
Так у него рот всё время занят. Как он жаловаться будет?
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Ответ Buzya
я бы сделал ставку на 90%, 5% и 5% того, что сам Хелаифи (после ЧМ) потерял интерес к футболу и в целом охренел от того, что у него ничего не получается и всё больше и больше обсирается (вспоминаем врыв в судейскую в ЛЧ, например) и таким образом решил слиться из ПСЖ и вернуться домой. Типа вот так уйти будет позорно, а если вот какие-то скандалы, которые на родине и не скандалы вовсе, то типа "благородно" уйдёт, типа вот вам ПСЖ, отставка, только отстаньте.
Да, вполне может быть, что ему и самому надоело и он не видит перспектив вкладываться дальше.
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