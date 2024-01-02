Аль-Хелайфи скрывался от парижской полиции в самолете, прилетев на презентацию Энрике 5 июля. Главу «ПСЖ» хотели допросить по делу о похищении бизнесмена (Mediapart)

Теги ПСЖ лига 1 Франция происшествия Луис Энрике Нассер Аль-Хелайфи Футбол

Нассер Аль-Хелайфи летом прятался от правоохранительных органов в самолете.

Как передает Onze Mondial со ссылкой на Mediapart, 5 июля президент «ПСЖ» собирался посетить презентацию Луиса Энрике, нового главного тренера команды, но в Париже его ждала полиция, намеревавшаяся допросить катарца по делу о похищении франко-алжирского предпринимателя Тайеба Бенабдеррахмана.

Чтобы не сталкиваться с полицейскими, Аль-Хелайфи решил не выходить из самолета. Тем временем «очень влиятельные люди» из Катара «явно угрожали» полиции, а также звонили Катрин Колонна (министру иностранных дел Франции) и Жеральду Дарманену (министру внутренних дел Франции). В конечном счете Аль-Хелайфи удалось попасть на пресс-конференцию с опозданием на 2,5 часа.

В июле сообщалось, что следователь все же встретил Аль-Хелайфи в аэропорту, и глава «ПСЖ» дал разрешение на обыск в своей квартире без личного присутствия, поскольку опаздывал на клубное мероприятие.

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14 комментариев
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В следующий раз откупится от назойливых органов процентом прав на Мбаппе.
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Чушпан
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Международный преступник, после Катарского ЧМ всё стало ясно с ним
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Для миллиардера похищение не преступление
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Концовка того самого анекдота:
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Вот так Штирлиц водил за нос гестаповцев уже вторую неделю
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Криминальное чтиво.
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И ни одного коммента с вопросом что за источник новости вообще. Мб желтуха очередная, Мондиаль в названии выглядит желто.
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Ответ ArnoNeputevy
Криминальные новости?
Криминальная Франция. По следу Сатаны.
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Ответ ArnoNeputevy
Криминальные новости?
Для Хелайфи это нормально, после поражения от Реала в лч, он побежал в потребунное помещение разбираться с арбитрами матча и думаю таких "криминальных" историй тьма.
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Ответ GibsonFlyingV
Катарцы звонят в министерства и указывают, что делать? Оплот демократии
А где написано, что там " звонили в министерство и *указывали* , что делать"?
Да и обыск, в итоге ,провели же по-факту
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