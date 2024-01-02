Аль-Хелайфи скрывался от парижской полиции в самолете, прилетев на презентацию Энрике 5 июля. Главу «ПСЖ» хотели допросить по делу о похищении бизнесмена (Mediapart)

Нассер Аль-Хелайфи летом прятался от правоохранительных органов в самолете.

Как передает Onze Mondial со ссылкой на Mediapart, 5 июля президент «ПСЖ» собирался посетить презентацию , нового главного тренера команды, но в Париже его ждала полиция, намеревавшаяся допросить катарца по делу о похищении франко-алжирского предпринимателя Тайеба Бенабдеррахмана.

Чтобы не сталкиваться с полицейскими, Аль-Хелайфи решил не выходить из самолета. Тем временем «очень влиятельные люди» из Катара «явно угрожали» полиции, а также звонили Катрин Колонна (министру иностранных дел Франции) и Жеральду Дарманену (министру внутренних дел Франции). В конечном счете удалось попасть на пресс-конференцию с опозданием на 2,5 часа.

В июле сообщалось, что следователь все же встретил Аль-Хелайфи в аэропорту, и глава « » дал разрешение на обыск в своей квартире без личного присутствия, поскольку опаздывал на клубное мероприятие.

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