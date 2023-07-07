В квартире главы «ПСЖ» в Париже прошел обыск в рамках дела о похищении и пытках бизнесмена, имевшего компромат на Аль-Хелайфи

Теги ПСЖ лига 1 Франция происшествия Луис Энрике Нассер Аль-Хелайфи Футбол

В квартире президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелайфи прошел обыск по делу о похищении и пытках.

Напомним, в Париже расследуется дело о похищении франко-алжирского предпринимателя Тайеба Бенабдеррахмана, живущего в Катаре. Сообщалось, что у бизнесмена был компромат на Аль-Хелайфи. В 2020 году Бенабдаррахмана арестовали и держали в катарской тюрьме 9 месяцев – до тех пор, пока тот не отдал документы. Бизнесмену угрожали смертью и пытали его, в частности, не давая сидеть перед допросами.

Как передает L’Equipe со ссылкой на Mediapart, в среду, 5 июля, в парижской квартире главы «ПСЖ» прошел обыск. Следователь встретил Аль-Хелайфи в аэропорту, когда тот ожидал прибытия Луиса Энрике для подписания контракта с «ПСЖ». Глава парижского клуба дал разрешение на обыск в своей квартире без личного присутствия, поскольку опаздывал на пресс-конференцию.

Как сообщил пресс-секретарь главы «ПСЖ», следствие запросило дополнительную информацию и доступ в квартиру. Также сообщается, что Аль-Хелайфи с самого начала сотрудничает со следствием.

8 комментариев

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Леван Мкртчян
Что они хотят найти интересно?
Наверное флешку с записью пыток этого бизнесмена , лежащую на холодильнике , рядом с табличкой "Я это сделала" и подписью
+9
0
+9
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Тухель
Ну полицейским надо сделать вид что они работают. Бунты утихомирить не могут, а вот провести обыск у бизнесмена это мы с радостью.
+4
0
+4
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Имя Фамилия
Ответ Леван Мкртчян
Что они хотят найти интересно? Наверное флешку с записью пыток этого бизнесмена , лежащую на холодильнике , рядом с табличкой "Я это сделала" и подписью
Ищут стул, на котором не давали сидеть пострадавшему 💀
+3
0
+3
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miguel_diaz
Что они хотели найти в его квартире? Видео запись пыток?))
+2
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+2
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Собиратель хаоса
Это видимо тихий такой намек Мбаппе, что стоит переподписать контракт😄 А то появится флешка с надписью Мбаппе😄
+1
0
+1
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6tspey7tb5
Ответ Леван Мкртчян
Что они хотят найти интересно? Наверное флешку с записью пыток этого бизнесмена , лежащую на холодильнике , рядом с табличкой "Я это сделала" и подписью
Альбом с фотками пыток, которые каждый вечер пересматривает
+1
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+1
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Seoul Candy
ЧМ прошла и можно гнобит чела ))
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