В квартире главы «ПСЖ» в Париже прошел обыск в рамках дела о похищении и пытках бизнесмена, имевшего компромат на Аль-Хелайфи

В квартире президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелайфи прошел обыск по делу о похищении и пытках.

Напомним, в Париже расследуется дело о похищении франко-алжирского предпринимателя Тайеба Бенабдеррахмана, живущего в Катаре. Сообщалось, что у бизнесмена был компромат на Аль-Хелайфи. В 2020 году Бенабдаррахмана арестовали и держали в катарской тюрьме 9 месяцев – до тех пор, пока тот не отдал документы. Бизнесмену угрожали смертью и пытали его, в частности, не давая сидеть перед допросами.

Как передает L’Equipe со ссылкой на Mediapart, в среду, 5 июля, в парижской квартире главы « » прошел обыск. Следователь встретил Аль-Хелайфи в аэропорту, когда тот ожидал прибытия для подписания контракта с «ПСЖ». Глава парижского клуба дал разрешение на обыск в своей квартире без личного присутствия, поскольку опаздывал на пресс-конференцию.

Как сообщил пресс-секретарь главы «ПСЖ», следствие запросило дополнительную информацию и доступ в квартиру. Также сообщается, что с самого начала сотрудничает со следствием.