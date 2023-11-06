«Ливерпулю» и «Ювентусу» интересен Зелиньски. Контракт хавбека с «Наполи» истекает в 2024-м
Петр Зелиньски может покинуть «Наполи» и переехать в АПЛ.
Как сообщает Daily Mail со ссылкой на Corriere dello Sport, «Ливерпуль» готов рассмотреть вариант с приглашением 29-летнего полузащитника. Конкуренцию мерсисайдцам составит «Ювентус».
Контракт поляка рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне он забил 2 гола за 11 игр в Серии А.
Подробно со статистикой Зелиньского можно ознакомиться здесь.
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хотя в ротацию Зелиньского можно и взять, если бесплатный трансфер. Получше Эллиота будет раз в пять