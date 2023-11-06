«Ливерпулю» и «Ювентусу» интересен Зелиньски. Контракт хавбека с «Наполи» истекает в 2024-м

Теги Ливерпуль Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Наполи Петр Зелиньски Футбол

Петр Зелиньски может покинуть «Наполи» и переехать в АПЛ.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на Corriere dello Sport, «Ливерпуль» готов рассмотреть вариант с приглашением 29-летнего полузащитника. Конкуренцию мерсисайдцам составит «Ювентус».

Контракт поляка рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне он забил 2 гола за 11 игр в Серии А.

Подробно со статистикой Зелиньского можно ознакомиться здесь.

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15 комментариев

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Homer Simpson
Куда нам еще один хав, вся скамейка в центральных полузащитниках. Солить уже можно
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Е.Р.
Возрастной, бесплатный, с запросами по зарплате это сразу в Интер
+7
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Дмитрий Семёнов
Ответ Трент Резнор
На понижение точно не пойдёт. Значит в Ливерпуль.
Пару раз за 30 лет выше Юве финишировали и уже "понижение". 😆
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Kubinec_
есть шанс в нормальном итальянском клубе поиграть. Джунтоли, вези
+4
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Тимофей Яблонский
Ответ Трент Резнор
На понижение точно не пойдёт. Значит в Ливерпуль.
Пхахха) Ювентус сильнее Ливерпуля?) не смеши колени мои
+2
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Алексей Гусев
Ответ Kossuth
Клоп в начале карьеры в Ливерпуле следил за ним и хотел его видеть в команде, но сейчас.....29 лет.... Вряд-ли, при всем уважении
Эндо или вечно травмированный тьяго, кто за опытного и возрастного ЦПЗ будет?
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Александр Титов
Ответ Kossuth
Клоп в начале карьеры в Ливерпуле следил за ним и хотел его видеть в команде, но сейчас.....29 лет.... Вряд-ли, при всем уважении
возраст прихода Милнера в команду
+1
0
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Юрий Луговой
Ну в Ливерпуле он и зачахнет. Надо в Ювентус идти, во первых не понижение, при всëм уважении к Наполи за прошлый сезон, Ювентус всегда будет котироваться выше! Ну и адаптироваться к чемпионату не нужно, сколько лет он уже в Италии, в Англии не факт что заиграет.
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Islam Gasanov
Для Юве норм вариант бесплатно взять летом качественного цп
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ta-tosha
Если брать в Наполи - то Лоботку или Ангиссу, оба зайдут в опорную зону на изи и освободят Мака от марудной работы.
хотя в ротацию Зелиньского можно и взять, если бесплатный трансфер. Получше Эллиота будет раз в пять
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Заяцволк
Короче, куда-нибудь в наш, сойдёт
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Kossuth
Ответ Алексей Гусев
Эндо или вечно травмированный тьяго, кто за опытного и возрастного ЦПЗ будет?
Я как-то думал он больше по краю, слева
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