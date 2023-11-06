«Ливерпулю» и «Ювентусу» интересен Зелиньски. Контракт хавбека с «Наполи» истекает в 2024-м

Петр Зелиньски может покинуть «Наполи» и переехать в АПЛ.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на Corriere dello Sport, « » готов рассмотреть вариант с приглашением 29-летнего полузащитника. Конкуренцию мерсисайдцам составит « ».

Контракт поляка рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне он забил 2 гола за 11 игр в Серии А.

Подробно со статистикой Зелиньского можно ознакомиться здесь.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!