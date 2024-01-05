«ПСЖ» интересен хавбек «Ньюкасла» Гимараэс, это приоритет парижан. Отступные – 100 млн фунтов
Хавбек «Ньюкасла» Бруно Гимараэс может перейти в «ПСЖ».
По данным ESPN, подписание Гимараэса является приоритетом парижан в зимнее трансферное окно. Отмечается, что у агента игрока Джулиано Бертулуччи хорошие отношения с советником «ПСЖ» по футбольным вопросам Луишем Кампушем – ранее он провел сделки по переходу Лукаса Бералдо и Габриэля Москардо.
Сообщается, что «Ньюкасл» не планирует продавать бразильца, считая его одним из ключевых игроков, однако не сможет удержать его, если «ПСЖ» выплатит отступные, сумма которых составляет около 100 млн фунтов.
Кроме того, сделке может препятствовать соперничество саудовского и катарского инвестиционных фондов, которые управляют, соответственно, «Ньюкаслом» и «ПСЖ». Однако чемпионат мира в Катаре поспособствовал улучшению отношений между странами.
В текущем сезоне Гимараэс провел за «Ньюкасл» 19 матчей в АПЛ, отметившись голом и 2 ассистами. Его подробная статистика доступна здесь.
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