«ПСЖ» интересен хавбек «Ньюкасла» Гимараэс, это приоритет парижан. Отступные – 100 млн фунтов

Теги ПСЖ Ньюкасл премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Луиш Кампуш Бруно Гимараэс Футбол

Хавбек «Ньюкасла» Бруно Гимараэс может перейти в «ПСЖ».

По данным ESPN, подписание Гимараэса является приоритетом парижан в зимнее трансферное окно. Отмечается, что у агента игрока Джулиано Бертулуччи хорошие отношения с советником «ПСЖ» по футбольным вопросам Луишем Кампушем – ранее он провел сделки по переходу Лукаса Бералдо и Габриэля Москардо.

Сообщается, что «Ньюкасл» не планирует продавать бразильца, считая его одним из ключевых игроков, однако не сможет удержать его, если «ПСЖ» выплатит отступные, сумма которых составляет около 100 млн фунтов.

Кроме того, сделке может препятствовать соперничество саудовского и катарского инвестиционных фондов, которые управляют, соответственно, «Ньюкаслом» и «ПСЖ». Однако чемпионат мира в Катаре поспособствовал улучшению отношений между странами.

В текущем сезоне Гимараэс провел за «Ньюкасл» 19 матчей в АПЛ, отметившись голом и 2 ассистами. Его подробная статистика доступна здесь.

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14 комментариев
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Да после такого пенальти Ньюкасл никого не продаст в ПСЖ
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Гимараэс 🔝, Ньюкасл его точно просто так не отпустит, да и 100 млн им особо не нужны (если только финансовым фэйр-плей будут проблемы).
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Ответ Никита Самарин
Гимараэс 🔝, Ньюкасл его точно просто так не отпустит, да и 100 млн им особо не нужны (если только финансовым фэйр-плей будут проблемы).
Написано же, что отступные 100 млн
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Бруно, к Пепу иди, если позовет!
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Угарте и плюс 40 млн
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Старик посмотрел на корову свою: — Зачем я, Бурёнка, тебя продаю? Такая скотина нужна самому!
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У Ньюкасла сейчас не лучший отрезок идёт, в принципе, лидеры могут задуматься об уходе, если руководство ни как влиять не будет. В этом сезоне Ньюкасл уже вряд ли в зону ЛЧ попадёт.
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Ньюкасл принципиально не продаст в ПСЖ 🤔
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Кто смотри матчи ПСЖ, как там Дембель играет??
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Ответ Yoshiyuki Lewis
Да после такого пенальти Ньюкасл никого не продаст в ПСЖ
Отступные есть отступные. Разве что сам Гимараэс откажет ПСЖ, даже если они согласятся выплатить отступные, но это может произойти только в том случае если Ньюкасл после этого значительно увеличит ему з/п.
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