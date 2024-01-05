Хавбек «Ньюкасла» Бруно Гимараэс может перейти в «ПСЖ».

По данным ESPN, подписание является приоритетом парижан в зимнее трансферное окно. Отмечается, что у агента игрока Джулиано Бертулуччи хорошие отношения с советником «ПСЖ» по футбольным вопросам – ранее он провел сделки по переходу и Габриэля Москардо.

Сообщается, что «Ньюкасл» не планирует продавать бразильца, считая его одним из ключевых игроков, однако не сможет удержать его, если « » выплатит отступные, сумма которых составляет около 100 млн фунтов.

Кроме того, сделке может препятствовать соперничество саудовского и катарского инвестиционных фондов, которые управляют, соответственно, « » и «ПСЖ». Однако чемпионат мира в Катаре поспособствовал улучшению отношений между странами.

В текущем сезоне Гимараэс провел за «Ньюкасл» 19 матчей в АПЛ, отметившись голом и 2 ассистами. Его подробная статистика доступна здесь.

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