Пальинья мечтает о «Барсе». Опорник «Фулхэма» нравится каталонцам, но 60 млн евро на него у клуба нет (Diario Sport)

Опорник «Фулхэма» Жоау Пальинья хочет играть в «Барселоне», пишет Diario Sport.

По данным источника, португалец мечтает однажды оказаться в составе «Барселоны». Об этом он рассказал своему ближайшему окружению.

Несмотря на то, что « » высоко оценивает уровень , его трансфер маловероятен из-за нынешнего экономического положения клуба, а также ограничений, связанных с необходимостью вписаться в финансовый фэйр-плей.

Источники, близкие к полузащитнику, сообщают, что Пальинья готов к смене клуба. Это связано не только со спортивными, но и с личными причинами.

Напомним, перед закрытием летнего трансферного окна португалец был близок к переходу в «Баварию» и даже прошел медосмотр, однако в итоге «дачники» его не отпустили, не найдя замену. В сентябре Жоау продлил контракт с « », теперь его соглашение рассчитано до 2028 года.

Пальинья был бы рад присоединиться к «Барселоне», у которой очень хорошее мнение об этом футболисте. Однако потратить на него 60 млн евро, которые просит «Фулхэм», клуб не может.

В этом сезоне Пальинья провел 21 матч за «Фулхэм», забил 2 гола, сделал 1 результативную передачу и получил 8 желтых карточек.

Статистику 28-летнего опорного полузащитника можно найти здесь.

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