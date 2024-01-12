Пальинья мечтает о «Барсе». Опорник «Фулхэма» нравится каталонцам, но 60 млн евро на него у клуба нет (Diario Sport)

Теги Фулхэм премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Жоау Пальинья Футбол

Опорник «Фулхэма» Жоау Пальинья хочет играть в «Барселоне», пишет Diario Sport.

По данным источника, португалец мечтает однажды оказаться в составе «Барселоны». Об этом он рассказал своему ближайшему окружению.

Несмотря на то, что «Барселона» высоко оценивает уровень Пальиньи, его трансфер маловероятен из-за нынешнего экономического положения клуба, а также ограничений, связанных с необходимостью вписаться в финансовый фэйр-плей.

Источники, близкие к полузащитнику, сообщают, что Пальинья готов к смене клуба. Это связано не только со спортивными, но и с личными причинами.

Напомним, перед закрытием летнего трансферного окна португалец был близок к переходу в «Баварию» и даже прошел медосмотр, однако в итоге «дачники» его не отпустили, не найдя замену. В сентябре Жоау продлил контракт с «Фулхэмом», теперь его соглашение рассчитано до 2028 года.

Пальинья был бы рад присоединиться к «Барселоне», у которой очень хорошее мнение об этом футболисте. Однако потратить на него 60 млн евро, которые просит «Фулхэм», клуб не может.

В этом сезоне Пальинья провел 21 матч за «Фулхэм», забил 2 гола, сделал 1 результативную передачу и получил 8 желтых карточек.

Статистику 28-летнего опорного полузащитника можно найти здесь.

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27 комментариев
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Если бы лет пять назад мне кто-то сказал, что Барселона не может купить игрока Фулхэма, потому что у неё нет на это денег, я бы вызвал санитаров
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Так выпьем же за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями! (с)
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Ответ A1190
Откуда этот бред берется, насколько скудны умы на новости, спортс ну наймите уже астролога что-ли и то больше правды😂🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
если новость не нравится, то он сразу становится неправдивой
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это ж сколько раз нужно не мыться, чтобы 60 лямов накопить
+8
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Диареи спорт просто сияет беспристрастностью и достоверностью
+5
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Он же совсем недавно о Баварии мечтал
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Ответ Николай Бойко
Если бы лет пять назад мне кто-то сказал, что Барселона не может купить игрока Фулхэма, потому что у неё нет на это денег, я бы вызвал санитаров
Если бы лет пять назад мне кто-то сказал, что игрока за игрока Фулхэма попросят 60 млн., я бы вызвал санитаров
+7
-3
+4
Щас мы мечтать перейти в каталонский середняк
+14
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+3
Ответ Николай Бойко
Если бы лет пять назад мне кто-то сказал, что Барселона не может купить игрока Фулхэма, потому что у неё нет на это денег, я бы вызвал санитаров
они ромеу за 7 млн не смогли себе позволить, в итоге игрок половину денег оплатил со своих карманов
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Субименди - вот это идеальный вариант для Барселоны, правда стоит столько же. Но отдалено по манере игры он максимально похож на Бускетса.
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Ответ corazn blanco
Субименди - вот это идеальный вариант для Барселоны, правда стоит столько же. Но отдалено по манере игры он максимально похож на Бускетса.
На него бавария нацелилась уже
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Ответ Артем Загнетов
Да на*** эти поленья по 60лямов не нужны. Достали уже средняков по таким ценам продавать. Красная цена 20.
Сколько стоит Гави? 15 млн? Просто он во всём слабее Пальинья. Португал быстрее, сильнее, выносливее, лучше двигает мяч, лучше отбирает, лучше играет головой.
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Не понимаю такие новости. Куча каких-то абсолютно непроверяемых измышлизмов про Палинью в стиле бульварного чтива. Не хватает таинственного убийства и роковой красотки только.
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А пару лет назад мог и в ЦСКА оказаться, будь вторые по богаче ))
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дайте угадаю. очередная каталонская желтуха выдает желаемое за действительное?
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Барселона к сожалению, сейчас похож более на благотворительную организацию, которой все должны отдавать игроков бесплатно...
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помню, тут был фанат Португалии Юнико и он смеялся, когда я во время ЧМ писал, что Жоау - лучший опорник Португалии, и он должен быть в основе сборной
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Барсе все нравятся и ни на кого нет денег .Продавайте Араухо и Де Йонга ,а не снижайте зарплаты игрокам .
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Что-то на богатом)
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Ответ Николай Бойко
Если бы лет пять назад мне кто-то сказал, что Барселона не может купить игрока Фулхэма, потому что у неё нет на это денег, я бы вызвал санитаров
5 лет - целая вечность. Если б мне 5 лет назад сказали, что все полёты остановят, театры закроют, людей не будут выпускать, вся страна станет сначала экспертами в вирусологии, а потом историками и политологами, из страны уйдут мак, зара и куча других западных брендов, мы перестанем качать газ в Европу, в Кз и Белоруссии будут силовые восстания, а часть Украины разбомбят - я бы санитарами не ограничился)
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Да на*** эти поленья по 60лямов не нужны. Достали уже средняков по таким ценам продавать. Красная цена 20.
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Ответ Galym Muratuly
Барселона к сожалению, сейчас похож более на благотворительную организацию, которой все должны отдавать игроков бесплатно...
Благотварительная организация раздает деньги, а не получает. Барселона скорее ребенок из африки которому жертвуют деньги
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