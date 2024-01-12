Пеп верит, что «Ман Сити» может выиграть АПЛ 4-й раз подряд: «Хотим создать наследие и династию»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола верит, что «Манчестер Сити» может выиграть АПЛ 4-й раз подряд.

«Прямо сейчас – да, верю. Сколько очков еще можно добыть? Осталось 18 или 19 матчей? Мы отстаем всего на пять очков, это статистически возможно. Мы хотим создать наследие и династию.

Реально ли это? На данный момент до этого еще далеко, так что не знаю. У нас еще не было времени, чтобы психологически восстановиться после требла. Думаю, клубный чемпионат мира дал нам возможность найти искру.

В этом сезоне мы уже выиграли два трофеи. Сейчас «Ливерпуль» играет невероятно, они переживают свой лучший момент за много лет», – сказал тренер «Манчестер Сити».

Напомним, «Ливерпуль» идет первым в АПЛ, набрав 45 очков. «Ман Сити» отстает на 5 баллов и идет 3-м.

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53 комментария
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Гвардиола был игроком высокого класса, ему только 52, а он уже не просто один из самых титулованных в истории: он лучший тренер в истории двух абсолютных топ клубов: Барселоны и Сити.

Сопоставимое резюме только у Клоппа и Анчелотти, но Юрген был паршивым игроком. Так что остаётся только Карло.
+25
-14
+11
Ответ Фарид Харисов
Гвардиола был игроком высокого класса, ему только 52, а он уже не просто один из самых титулованных в истории: он лучший тренер в истории двух абсолютных топ клубов: Барселоны и Сити. Сопоставимое резюме только у Клоппа и Анчелотти, но Юрген был паршивым игроком. Так что остаётся только Карло.
С чего это Юрген был паршивым игроком?
+9
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+4
Ответ ArnoNeputevy
Действительно - не стоит. Посмотрел бы я, что смог бы сделать Гвардиола с полу запасным "Ромы" Салахом или вингером "Саутгемптона" Мане, а что сделал Клопп - мы знаем. У Гвардиолы же такие люди, как Сане, Махрез играли со временем всё хуже - и от них в конце концов отказались, хотя они по уровню таланта не слабее Мане и Салаха, а Филипс вообще полирует лавку, хотя его брали в статусе игрока основы сборной Англии.
Типа Клопп игроков выращивает, а Пеп только с готовыми играет? Ты, наверное, не знаешь, что Пеп много игроков вырастил. Например, Бускетса, Педро, Тьяго, Киммиха, Фодена и т. д.
+4
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+4
Клопп на танке переехал бы все команды АПЛ имея такие инвестиции .
+10
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+2
Ответ Илья Мурашов
А почему нет? Ливерпуль играет в четырех турнирах. Салах уехал на Кубок Африки, половина команды на травмах. Есть реальный шанс. Хотелось бы увидеть историю.
Ливерпуль не играют в ЛЧ а Сити играют...
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+2
Ответ hwttm264n2
Клопп на танке переехал бы все команды АПЛ имея такие инвестиции .
Да-да, даааа. Позиции Ливерпуль очень сильно укрепил и взяли лч. Да и в последние время не самые дешевые трансферы ливер делает. Клопп сопли с Мане жевал, хотя могли его продать дороже, когда на пике был. Клопп ужасно подготовил команду к финалу с Реалом. Так что никого бы он не переехал , а денег достаточно.
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Ответ Arthur Gurieff
Благодаря нефти он лучше?!
А что в Баварии и Барселоне тоже нефть была?
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Ответ kellhus
У него не было бездонной нефтедолларовой канистры.
у Челси Абрамовича был бездонный бюджет. Что-то не видно было гегемонии.
+6
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Ответ А.В. Бубнов
Потому, что САФ побеждал без мошеннических схем привода денег. А такие деньги, как допинг.
Зато у сафа был ручной судейский корпус. Сейчас уже не помнят, но у МЮ всегда был двенадцатый игрок на поле.
+2
0
+2
Да вы уже вляпались в историю) Аж 115 строк заняли)
+6
-5
+1
Ответ Ювентиниус
Ливерпуль очень хорош , интуиция - 5 очков это много.
Не 5 , а 2 у МС игра в запасе...
+2
-1
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Ответ hwttm264n2
Клопп на танке переехал бы все команды АПЛ имея такие инвестиции .
А может и не переехал бы, остаётся только гадать. А Пеп переехал, и возьмёт её в 4 раз подряд, а в следующем году и в 5 раз!
+1
0
+1
Ответ Live_Kost
С чего это Юрген был паршивым игроком?
С того что всю игровую карьеру он провёл во второй Бундеслиге?

Как ещё назвать такую карьеру, когда я его сравниваю с Гвардиолой и Анчелотти?
+3
-2
+1
Ответ А.В. Бубнов
Потому, что САФ побеждал без мошеннических схем привода денег. А такие деньги, как допинг.
Вы умаляете достоинства САФа, у него были свои авторские технологии)
+1
0
+1
Пять очков на 18 матчей - это просто пшик. Там там потери будут минимум по 10 за этот отрезок. Так что даже арсенал еще может, если будет косячить меньше других.
+1
-1
0
Ливерпуль очень хорош , интуиция - 5 очков это много.
+2
-2
0
Ответ Никита Алексеев
У МС шансов конечно больше. Сейчас как войдут в ритм, 10-14 побед подряд и всем до свидания
А пока СК играет с проектом в недотрожку?)
0
0
0
Ответ Илья Мурашов
Точно. Забыл, что Ливерпуль в ЛЕ играет. Там на одну стадию больше, чем в ЛЧ.
ливерпуль с первого места в группе вышел и сразу в 1/8 финала попал, 1/16 это для второго места)
0
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Ответ Рустам Гарипов
ливерпуль в лиге европы, и состав сбалансированный, при ротации качество не сильно проседает, как было раньше
Точно. Забыл, что Ливерпуль в ЛЕ играет. Там на одну стадию больше, чем в ЛЧ.
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Ответ Илья Мурашов
В феврале ЛЧ начинается. + 2 Кубка и чемпионат. Игроки не смогут на все фронта играть. Даже МС приходилось чем-то жертвовать. В 2019 пожертвовали ЛЧ, но выиграли все внутренние трофеи. В 2023 пожертвовали Кубком лиги, но выиграли требл.
ливерпуль в лиге европы, и состав сбалансированный, при ротации качество не сильно проседает, как было раньше
0
0
0
Ответ Илья Мурашов
А почему нет? Ливерпуль играет в четырех турнирах. Салах уехал на Кубок Африки, половина команды на травмах. Есть реальный шанс. Хотелось бы увидеть историю.
в феврале все игроки возвращаются, и из сборных и травмированные тоже ожидаются
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А Бубнов уже написывает)
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Ответ dan11
За что уплОчено - должно быть проглОчено! (с)
И в гОрле застрянУто)

Ps: хороший фильм, про всё уплОчено, правда?)
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Было бы странно если бы он не верил.
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Ответ Джони Му
Даже больше скажу, после покупки Глейзеров, он работал очень в ограниченных условиях
Кто купил Глейзеров?
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Ответ Фарид Харисов
Гвардиола был игроком высокого класса, ему только 52, а он уже не просто один из самых титулованных в истории: он лучший тренер в истории двух абсолютных топ клубов: Барселоны и Сити. Сопоставимое резюме только у Клоппа и Анчелотти, но Юрген был паршивым игроком. Так что остаётся только Карло.
И оба, кстати, центральный полузащитники. Как, кстати, и многие другие успешные тренеры (Хаби Алонсо, Диего Симеоне). Возможно, в центральной позиции есть некая закономерность с интеллектом
0
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Ответ Илья Мурашов
Сравнивать Гвардиолу и Клоппа не стоит. Пеп в 3 раза лучше. 37 трофеев против 12. 3 ЛЧ против 1 ЛЧ.
У Брежнева таких больше)
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Ответ kellhus
У него не было бездонной нефтедолларовой канистры.
Даже больше скажу, после покупки Глейзеров, он работал очень в ограниченных условиях
+1
-1
0
Ответ Илья Мурашов
Сравнивать Гвардиолу и Клоппа не стоит. Пеп в 3 раза лучше. 37 трофеев против 12. 3 ЛЧ против 1 ЛЧ.
Благодаря нефти он лучше?!
+5
-5
0
Странно, что САФ не делал это, имея 13 побед в АПЛ
+2
-2
0
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