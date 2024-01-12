Пеп верит, что «Ман Сити» может выиграть АПЛ 4-й раз подряд: «Хотим создать наследие и династию»

Пеп Гвардиола верит, что «Манчестер Сити» может выиграть АПЛ 4-й раз подряд.

«Прямо сейчас – да, верю. Сколько очков еще можно добыть? Осталось 18 или 19 матчей? Мы отстаем всего на пять очков, это статистически возможно. Мы хотим создать наследие и династию.

Реально ли это? На данный момент до этого еще далеко, так что не знаю. У нас еще не было времени, чтобы психологически восстановиться после требла. Думаю, клубный чемпионат мира дал нам возможность найти искру.

В этом сезоне мы уже выиграли два трофеи. Сейчас «Ливерпуль» играет невероятно, они переживают свой лучший момент за много лет», – сказал тренер «Манчестер Сити».

Напомним, «Ливерпуль» идет первым в АПЛ, набрав 45 очков. «Ман Сити» отстает на 5 баллов и идет 3-м.

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