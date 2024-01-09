Пети о Гвардиоле: «У нас были не лучшие отношения в «Барсе». Уважаю Пепа как игрока, но еще больше как тренера – он преобразил АПЛ»

Эммануэль Пети оценил достижение Пепа Гвардиолы в качестве игрока и тренера.

«В «Барселоне» у нас были не самые лучшие отношения.

Я уважаю его как игрока, но еще больше – как тренера, потому что он преобразил », – сказал бывший полузащитник «Барселоны» и «Челси».

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам