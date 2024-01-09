Пети о Гвардиоле: «У нас были не лучшие отношения в «Барсе». Уважаю Пепа как игрока, но еще больше как тренера – он преобразил АПЛ»
Эммануэль Пети оценил достижение Пепа Гвардиолы в качестве игрока и тренера.
«В «Барселоне» у нас были не самые лучшие отношения.
Я уважаю его как игрока, но еще больше – как тренера, потому что он преобразил АПЛ», – сказал бывший полузащитник «Барселоны» и «Челси».
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