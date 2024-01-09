Пети о Гвардиоле: «У нас были не лучшие отношения в «Барсе». Уважаю Пепа как игрока, но еще больше как тренера – он преобразил АПЛ»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Пеп Гвардиола Эммануэль Пети Футбол

Эммануэль Пети оценил достижение Пепа Гвардиолы в качестве игрока и тренера.

«В «Барселоне» у нас были не самые лучшие отношения.

Я уважаю его как игрока, но еще больше – как тренера, потому что он преобразил АПЛ», – сказал бывший полузащитник «Барселоны» и «Челси».

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13 комментариев
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Гвардиола один из немногих тренеров без провальных сезонов. Отчасти 2016/17 был посредственным, но это была репетиция перед 2017/18, когда горожане побили рекорд АПЛ по набранным очкам
+10
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+8
Ответ Lyuda Kurekina
Гуглите слова Мино Райолы про Гвардиолу и все поймете
Поймем, что Райола заинтересованная сторона, потому что Гвардиола его Буратиновича на лавке держал?
+8
0
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Гвардиола реально один из лучших тренеров в мире.
+7
0
+7
Ответ Vatikan
эх, Пети. ностальгия по тем временам.
По конкретно Пети у меня ностальгии нет.
+3
0
+3
Ответ Altim
По конкретно Пети у меня ностальгии нет.
я про те времена
+2
0
+2
эх, Пети. ностальгия по тем временам.
+1
0
+1
Ответ Lyuda Kurekina
Комментарий скрыт
Да-да, конечно)
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Ответ Lyuda Kurekina
Комментарий скрыт
Судьи тащат всех и только белоснежный Реал чист🤣👍🏻
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Ответ Hitrowka R
Гвардиола реально один из лучших тренеров в мире.
Если не лучший
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