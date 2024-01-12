16-летний Ямаль стал самым молодым автором гола в истории Суперкубка Испании. Ему принадлежат рекорды в Ла Лиге, сборной Испании и отборах к Евро
Ламин Ямаль стал самым молодым автором гола в истории Суперкубка Испании.
В возрасте 16 лет и 182 дней Ямаль отметился голом в полуфинале Суперкубка Испании против «Осасуны» (2:0).
Ламин стал самым молодым автором гола в истории Суперкубка Испании, побив рекорд Гави, который забивал в 18 лет и 163 дня.
Ранее Ямаль становился самым молодым автором гола в Ла Лиге, сборной Испании и отборах к Евро.
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Надеюсь, дальше Ямаль будет играть за Барселону только ярче )
обычно ярко начавшие молодые, на этом и заканчивают.
Ямал по факту сейчас и в основу Барсы Б бы вряд ли проходил. слишком много брака и ошибок