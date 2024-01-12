16-летний Ямаль стал самым молодым автором гола в истории Суперкубка Испании. Ему принадлежат рекорды в Ла Лиге, сборной Испании и отборах к Евро

Теги Барселона Ла Лига Сборная Испании по футболу Суперкубок Испании рекорды Гави Ламин Ямаль Футбол

Ламин Ямаль стал самым молодым автором гола в истории Суперкубка Испании.

В возрасте 16 лет и 182 дней Ямаль отметился голом в полуфинале Суперкубка Испании против «Осасуны» (2:0).

Ламин стал самым молодым автором гола в истории Суперкубка Испании, побив рекорд Гави, который забивал в 18 лет и 163 дня.

Ранее Ямаль становился самым молодым автором гола в Ла Лиге, сборной Испании и отборах к Евро.

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6 комментариев
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Радует, что тренерский штаб не пытается его загонять, как это было с Педри в свое время, и дает молодому организму правильные нагрузки.

Надеюсь, дальше Ямаль будет играть за Барселону только ярче )
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когда Ямалю исполнится 17 лет - он станет самым молодым 16 летним, которому исполнилось 17.
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важно дальше развиваться, чтобы не случилось как с Фати и Бояном.
обычно ярко начавшие молодые, на этом и заканчивают.
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Забил и не обосрался? Хорош.
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Ответ Кирилл
Радует, что тренерский штаб не пытается его загонять, как это было с Педри в свое время, и дает молодому организму правильные нагрузки. Надеюсь, дальше Ямаль будет играть за Барселону только ярче )
ну Педри и Гави смотрелись намного увереннее когда играли

Ямал по факту сейчас и в основу Барсы Б бы вряд ли проходил. слишком много брака и ошибок
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