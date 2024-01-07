Бальде не сыграет с «Барбастро» из-за недомогания, Ямаль – из-за дисквалификации в молодежном Кубке Испании. Иньиго, не игравший с начала декабря – в заявке «Барсы»
Алекс Бальде пропустит матч с «Барбастро» в Кубке Испании.
Ранее главный тренер «Барселоны» Хави сообщил, что Бальде почувствовал недомогание во время тренировки.
Защитник не попал в заявку «блауграны» на сегодняшний матч Кубка Испании с «Барбастро». Также матч пропустит Ламин Ямаль, получивший двухматчевую дисквалификацию в Кубке из-за красной карточки в прошлом сезоне на юношеском турнире.
Иньиго Мартинес, получивший травму бедра в начале декабря, включен в заявку и может вернуться на поле уже в сегодняшнем матче.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.
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