Бальде не сыграет с «Барбастро» из-за недомогания, Ямаль – из-за дисквалификации в молодежном Кубке Испании. Иньиго, не игравший с начала декабря – в заявке «Барсы»

Теги Барселона Хави Ла Лига Кубок Испании травмы дисквалификации Барбастро Иньиго Мартинес Алекс Бальде Здоровье Ламин Ямаль Футбол

Алекс Бальде пропустит матч с «Барбастро» в Кубке Испании.

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави сообщил, что Бальде почувствовал недомогание во время тренировки.

Защитник не попал в заявку «блауграны» на сегодняшний матч Кубка Испании с «Барбастро». Также матч пропустит Ламин Ямаль, получивший двухматчевую дисквалификацию в Кубке из-за красной карточки в прошлом сезоне на юношеском турнире.

Иньиго Мартинес, получивший травму бедра в начале декабря, включен в заявку и может вернуться на поле уже в сегодняшнем матче.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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2 комментария
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После перформанса бальде с лас пальмасом, это даже к лучшему . Худший игрок того матча. Беда с левым флангом.
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