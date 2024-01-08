Фомин о сборной: «Отмечу матчи с Ираком и Катаром. Всегда с удовольствием езжу – можно прибавить в тактике, психологии, понимании, что нужно правильно питаться»

Даниил Фомин высказался о матчах за сборную России.

«Для себя отмечу в матчах за сборную в 2023 году игру с Ираком в Петербурге, был с капитанской повязкой.

Также отмечу матч с Катаром, игра на стадионе чемпионата мира, довольно хороший соперник был. Удовлетворен работой сборной в 2023 году.

Что касается меня, я всегда с удовольствием езжу в сборную, к тренерскому штабу, за неделю можно прибавить и в тактике, и в психологии, в понимании, что нужно правильно питаться.

То есть такие моменты, но они влияют на футбол», – сказал полузащитник «Динамо» Даниил Фомин.

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