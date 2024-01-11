Несколько игроков сборной Гамбии потеряли сознание из-за нехватки кислорода в самолете. Через 9 минут после взлета пилоту пришлось совершить экстренную посадку

Игроки сборной Гамбии потеряли сознание в самолете по дороге на Кубок Африки.

Вскоре после посадки на рейс несколько игроков потеряли сознание из-за нехватки кислорода. Через несколько минут после взлета самолет с командой и тренерским штабом развернулся и совершил аварийную посадку в аэропорту Банжула, поскольку запасы кислорода на борту были на исходе.

По словам игрока сборной , после посадки в самолет многие футболисты почувствовали головокружение и головную боль из-за жары и нехватки кислорода. После взлета ситуация ухудшилась, несмотря на заверения экипажа, что после взлета в салоне будет включен кондиционер.

«Мы все могли погибнуть. Все быстро заснули, включая меня. Я видел короткие сны о том, как прошла моя жизнь.

Через девять минут пилот решил вернуться, потому что [в салоне] не было подачи кислорода. Некоторые игроки проснулись только после приземления.

Мы чуть не отравились угарным газом. Через полчаса полета мы все были бы мертвы», – рассказал главный тренер сборной Гамбии Том Саинтфит в интервью Nieuwsblad.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам