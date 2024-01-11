РФС хочет провести финал Фонбет Кубка России в «Лужниках» в 3-й раз подряд. Матч запланирован на 2 июня

Финал Фонбет Кубка России вновь планируют провести в «Лужниках».

По информации «РБ Спорт», финальный матч турнира ориентировочно пройдет 2 июня, однако на данный момент исполком РФС не утвердил дату и место проведения игры.

Сообщается, что в нынешнем сезоне РФС вновь хочет провести финал Кубка России в «Лужниках». На московском стадионе прошли финальные матчи двух предыдущих розыгрышей – в 2022 году в «Лужниках» встречались «Динамо» и «Спартак», а в 2023-м – «Краснодар» и ЦСКА. Опыт проведения обоих матчей признан успешным.

Отмечается, что подготовка и переговоры о проведении матча в «Лужниках» начнутся уже в январе.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам