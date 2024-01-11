РФС хочет провести финал Фонбет Кубка России в «Лужниках» в 3-й раз подряд. Матч запланирован на 2 июня
Финал Фонбет Кубка России вновь планируют провести в «Лужниках».
По информации «РБ Спорт», финальный матч турнира ориентировочно пройдет 2 июня, однако на данный момент исполком РФС не утвердил дату и место проведения игры.
Сообщается, что в нынешнем сезоне РФС вновь хочет провести финал Кубка России в «Лужниках». На московском стадионе прошли финальные матчи двух предыдущих розыгрышей – в 2022 году в «Лужниках» встречались «Динамо» и «Спартак», а в 2023-м – «Краснодар» и ЦСКА. Опыт проведения обоих матчей признан успешным.
Отмечается, что подготовка и переговоры о проведении матча в «Лужниках» начнутся уже в январе.
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А вот суперкубок следует проводить в других городах, как и по возможности часть товарняков сборной, как было недавно с Кубой. В регионах это заходит куда лучше, чем в Москве. Ну собственно сейчас так оно и есть.
Концерты проводить?
Так посмотри выступление группы Руки вверх в Лужниках и в СПб - звук на горшок арене отвратительный, никакая фанера это не спасет
Ты понимаешь, что переход на осень-весну был искусственно продавлен бандитами и никакой пользы от этого нет никому, кроме жуликов, которые пилят бюджетные деньги в два трансферных окна?
В СССР переходили на весну-осень, это последнее чемпионство Динамо , но быстро все свернули, потому что играть надо летом для зрителей
А концерты - это звук. Идиоты это не понимают, поэтому это на западе индустрия, а в России одни фанерщики
Даже если это очень далекие от Москвы города, типа Иркутска и Новосибирска, Читы и Владивостока.
Такая ситуация во времена фанайди почти на всех стадионах страны. Торпедо, пока им стадион не построили, нужно где-то играть. Понятно, что это убыток.
Торпедо - Родина 2079 зрителей.