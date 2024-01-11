РФС хочет провести финал Фонбет Кубка России в «Лужниках» в 3-й раз подряд. Матч запланирован на 2 июня

Теги Спартак ЦСКА Лужники премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России РФС Динамо Москва Краснодар стадионы Футбол

Финал Фонбет Кубка России вновь планируют провести в «Лужниках».

По информации «РБ Спорт», финальный матч турнира ориентировочно пройдет 2 июня, однако на данный момент исполком РФС не утвердил дату и место проведения игры.

Сообщается, что в нынешнем сезоне РФС вновь хочет провести финал Кубка России в «Лужниках». На московском стадионе прошли финальные матчи двух предыдущих розыгрышей – в 2022 году в «Лужниках» встречались «Динамо» и «Спартак», а в 2023-м – «Краснодар» и ЦСКА. Опыт проведения обоих матчей признан успешным.

Отмечается, что подготовка и переговоры о проведении матча в «Лужниках» начнутся уже в январе.

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39 комментариев
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Ну логично же, что финал кубка на главном стадионе страны!
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+8
Ответ Дмитрий Осипов
Главное помочь бедным Лужникам, пофиг на болельщиков. Условные Екб или Ростов заполнили бы стадион под завязку на финале, но Лужники то бедствуют, надо понимать
Лужники тоже забьют , не надо врать , я был на финале Кубка , насколько помню тогда ввели какое-то странное ограничение ( вроде 50 тыс впустили) , но стадион был максимально заполнен , даже не смотря на фан айди
+7
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Ответ Ростовский
Там Торпедо много раз за год сыграло, учи матчасть.
на которых приходят чуть больше 1000 зрителей из стадиона на 80к. Да само проведение матча обходится дороже, чем заработок.
+4
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+3
Финал кубка должен проходить в Лужниках постоянно! Более того, полуфиналы можно было бы там тоже проводить по аналогии с английским кубком и стадионом Уэмбли.
А вот суперкубок следует проводить в других городах, как и по возможности часть товарняков сборной, как было недавно с Кубой. В регионах это заходит куда лучше, чем в Москве. Ну собственно сейчас так оно и есть.
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+3
Построили стадион за 80миллиардов рублей на котором в футбол играют раз в год. Ну гениально же))
+7
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Ответ Caniball
Ну логично же, что финал кубка на главном стадионе страны!
вообще ничего логичного. это не Англия, где из любого города на электричке можно приехать в Лондон. Москвичам свои-то команды не особо интересны, не за чем такой матч в Москве.
+2
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+2
Очень справедливо по отношению к другим городам.
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+2
Ответ Светлана Агейкина
Ещё чего, нет. Баста и Лагучев 😁
Кто они? Танцоры?
+1
0
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Нужно больше использовать стадион, думаю от него одни убытки...
+2
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Финал кубка на главном стадионе это норма. В регионах лучше проводить суперкубки - гарантированно будет топ-клуб, зрителям даже более интересно.
+1
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Ответ maks44
Если б его изначально сделали с крышей, был бы весьма востребован.
Ну вот и нужно строить крышу, если простаивает, хоть толк будет потом для всех, можно будет потом не зависеть от погоды в декабре, пи необходимости тур растягивать с очередностью по дням ...
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Ответ maks44
Если б его изначально сделали с крышей, был бы весьма востребован.
Зачем там сратая крыша?

Концерты проводить?

Так посмотри выступление группы Руки вверх в Лужниках и в СПб - звук на горшок арене отвратительный, никакая фанера это не спасет
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Ответ maks44
Все московские клубы могли бы там играть в холодное время. С учетом Питера и южных регионов можно было бы сезон зимой еще продлить. А концерты на стадионах это вообще не про звук, туда народ поколбаситься приходит.
Зачем играть в холодное время?

Ты понимаешь, что переход на осень-весну был искусственно продавлен бандитами и никакой пользы от этого нет никому, кроме жуликов, которые пилят бюджетные деньги в два трансферных окна?

В СССР переходили на весну-осень, это последнее чемпионство Динамо , но быстро все свернули, потому что играть надо летом для зрителей

А концерты - это звук. Идиоты это не понимают, поэтому это на западе индустрия, а в России одни фанерщики
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Ответ maks44
Все московские клубы могли бы там играть в холодное время. С учетом Питера и южных регионов можно было бы сезон зимой еще продлить. А концерты на стадионах это вообще не про звук, туда народ поколбаситься приходит.
Московским клубам будет не выгодно платить за аренду Лужников, когда у них есть свои стадионы с которых они получают хоть какие-то деньги
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Ответ Tomas Nepotrebko
вообще ничего логичного. это не Англия, где из любого города на электричке можно приехать в Лондон. Москвичам свои-то команды не особо интересны, не за чем такой матч в Москве.
Как раз система транспорта в России такая, что в Москву часто проще добраться, чем в соседнюю область.
Даже если это очень далекие от Москвы города, типа Иркутска и Новосибирска, Читы и Владивостока.
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Ответ Caniball
Ну логично же, что финал кубка на главном стадионе страны!
С чего он главный-то? ))
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Проведена серьёзная работа..Отдохнуть им надо
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Ответ Streetbor
на которых приходят чуть больше 1000 зрителей из стадиона на 80к. Да само проведение матча обходится дороже, чем заработок.
"само проведение матча обходится дороже, чем заработок"

Такая ситуация во времена фанайди почти на всех стадионах страны. Торпедо, пока им стадион не построили, нужно где-то играть. Понятно, что это убыток.
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Ответ Streetbor
Построили стадион за 80миллиардов рублей на котором в футбол играют раз в год. Ну гениально же))
Лужники - конкурент Мордовия- Арены ))
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Ответ Streetbor
на которых приходят чуть больше 1000 зрителей из стадиона на 80к. Да само проведение матча обходится дороже, чем заработок.
Последний матч Торпедо в Лужниках:

Торпедо - Родина 2079 зрителей.
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пусть в этой .... москве каждый год играет финал медиа лиги, а у нас РФ едина и по этому дайте футбол регионам!!!!
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Ответ Vatikan
ждём Максим на финале
Это если только Спартак туда пробьется, иначе смысла - нет.
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Ответ Caniball
Это если только Спартак туда пробьется, иначе смысла - нет.
ну естественно, на то и намёк)
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Главное помочь бедным Лужникам, пофиг на болельщиков. Условные Екб или Ростов заполнили бы стадион под завязку на финале, но Лужники то бедствуют, надо понимать
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