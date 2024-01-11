Сарри – 1-й после Эрикссона тренер «Лацио», выигравший 4 из 6 первых дерби с «Ромой»

Теги Рома Лацио серия А Италия Кубок Италии Свен-Йоран Эрикссон Маурицио Сарри Футбол

«Лацио» обыграл «Рому» (1:0) в 1/4 финала Кубка Италии.

Маурицио Сарри на посту главного тренера «бьянкочелести» победил в 4 из 6 первых дерби с «волками» во всех турнирах.

Последним, кому это удалось в «Лацио», был Свен-Йоран Эрикссон, возглавлявший команду с 1997 по 1999 год.

После 19 туров текущей Серии А «Лацио» занимает 7-е место, опережая идущую 8-й «Рому» на одно очко.

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