Гендиректор Суперлиги: «Прошу клубы объяснить, что из нынешней системы нужно сохранить, но четкого ответа нет. Еврокубки не дают им стать сильнее и устойчивее, а наша лига – даст»

Теги премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА УЕФА Суперлига Европы Бернд Райхарт Футбол

Гендиректор Суперлиги Европы объяснил, чем его турнир лучше еврокубков.

– Какие у клубов могут быть причины для того, чтобы не участвовать в Суперлиге?

– Этот вопрос и я часто задаю: пожалуйста, объясните, что из нынешней системы нужно сохранить, потому что это важно для вашего клуба. И по-настоящему четких ответов я пока не получал, потому что при текущей системе еврокубки не предлагают клубам то, что им нужно, чтобы стать сильнее и устойчивее в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Клубы выступают в чемпионатах, которые становятся все менее и менее конкурентоспособными, потому что выходят на телевизионные рынки, на которых не могут навязать борьбу, например, АПЛ. Поэтому им приходится надеяться на еврокубки как на вторую важную экономическую опору. И нынешняя система этого не предлагает, а наша – предлагает, – сказал Бернд Райхарт.

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