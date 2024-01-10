Доривал Жуниор возглавил сборную Бразилии. Его «Фламенго» выиграл Кубок Либертадорес в 2022-м
Бразильская конфедерация футбола объявила о назначении главного тренера сборной.
С национальной командой страны будет работать Доривал Жуниор. 7 января он покинул должность главного тренера «Сан-Паулу».
61-летний специалист добился наибольшей известности благодаря победе в Кубке Либертадорес с «Фламенго» в 2022 году. Также с различными клубами он трижды выигрывал Кубок Бразилии.
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