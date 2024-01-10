Доривал Жуниор возглавил сборную Бразилии. Его «Фламенго» выиграл Кубок Либертадорес в 2022-м

Теги Фламенго высшая лига Бразилия Сборная Бразилии по футболу Сан-Паулу Доривал Жуниор Федерация футбола Бразилии Футбол

Бразильская конфедерация футбола объявила о назначении главного тренера сборной.

С национальной командой страны будет работать Доривал Жуниор. 7 января он покинул должность главного тренера «Сан-Паулу».

61-летний специалист добился наибольшей известности благодаря победе в Кубке Либертадорес с «Фламенго» в 2022 году. Также с различными клубами он трижды выигрывал Кубок Бразилии.

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6 комментариев
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Там одни джуниоры по ходу
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Старый какой-то джуниор
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это не уже Джуниор какой то
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Я бы тоже хотел в свои 61 оставаться Джуниором.
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Сейчас-то пойдет, ведь бразильские тренеры впереди планеты всей и отставания от европейского футбола нет)
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Джуниор (61 год)
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