Сборную Бразилии возглавит Доривал Жуниор. «Сан-Паулу» объявил об уходе тренера

Новым главным тренером сборной Бразилии станет Доривал Жуниор.

« » сообщил, что 61-летний специалист покидает клуб.

«Сбывается моя мечта, и это стало возможно только благодаря признанию моей работы в «Сан-Паулу», – сказал о переходе тренер, выигравший с командой Кубок Бразилии.

Доривал Жуниор возглавлял «Сан-Паулу» с апреля 2023 года. Также он тренировал эту команду с 2017 по 2018 год.

В 2022 году он выиграл Кубок Либертадорес в роли главного тренера «Фламенго».

Ранее сборную Бразилии возглавлял .

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