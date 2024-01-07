Сборную Бразилии возглавит Доривал Жуниор. «Сан-Паулу» объявил об уходе тренера

Теги высшая лига Бразилия Сборная Бразилии по футболу Сан-Паулу отставки Доривал Жуниор Фернандо Диниз Футбол

Новым главным тренером сборной Бразилии станет Доривал Жуниор.

«Сан-Паулу» сообщил, что 61-летний специалист покидает клуб.

«Сбывается моя мечта, и это стало возможно только благодаря признанию моей работы в «Сан-Паулу», – сказал о переходе тренер, выигравший с командой Кубок Бразилии.

Доривал Жуниор возглавлял «Сан-Паулу» с апреля 2023 года. Также он тренировал эту команду с 2017 по 2018 год.

В 2022 году он выиграл Кубок Либертадорес в роли главного тренера «Фламенго».

Ранее сборную Бразилии возглавлял Фернандо Диниз.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
У Бразилии снова план не брать ЧМ? Если так, то такое назначение логично
+1
0
+1
Соболезнования болелам.
+1
-1
0
Опять не Моуриньо(
+1
-1
0
у бразильцев 0 шансов на ЧМ ближайшие лет 20. Слишком большое отставание от Европы в области игры в защите центре поля
0
0
0
Ну очередной кочевник, за 20 лет работал в 25 командах.
+1
-1
0
Почему полевого командира не рассматривали?
0
0
0
🙌 Урааааааа
+2
-2
0
значит всё таки мы не услышим на пресс конференциии фразу:
Для начала я говорю вам, Olá
0
0
0
У бразилов может попадаться разное поколение по классу, но эти приколы с тренерами - верх стабильности. Дальше кто, Гатагов?🙃
0
0
0
Ответ Марсель Объелся
Опять не Моуриньо(
Эти бездари вообще могли бы Дунгу достать из чулана. Собственно бразилы кроме периода Тите давно представляют из себя не пойми что
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий