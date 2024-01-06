Дюгарри о сборной Бразилии: «Думаю, Зидан был у них приоритете, но отказал – иначе они не стали бы обращаться к Анчелотти и Моуринью. Зинедин – самый бразильский из французов»

Кристоф Дюгарри уверен, что сборная Бразилии хотела пригласить Зинедина Зидана.

«Нужно быть прагматичным – думаю, Зидан был приоритетным вариантом Бразилии. Думаю, что Зизу сказал «нет», потому что они бы не обращались к и , если бы он согласился.

Лично я хотел бы видеть во главе сборной – это была бы прекрасная история, ведь он самый бразильский из французов. Думаю, французы не обиделись бы на него за это», – сказал бывший игрок сборной в эфире Rothen s’enflamme.

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