Дюгарри о сборной Бразилии: «Думаю, Зидан был у них приоритете, но отказал – иначе они не стали бы обращаться к Анчелотти и Моуринью. Зинедин – самый бразильский из французов»

Теги Рома Карло Анчелотти Жозе Моуринью Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Сборная Франции по футболу серия А Италия Ла Лига Зинедин Зидан Кристоф Дюгарри Футбол

Кристоф Дюгарри уверен, что сборная Бразилии хотела пригласить Зинедина Зидана.

«Нужно быть прагматичным – думаю, Зидан был приоритетным вариантом Бразилии. Думаю, что Зизу сказал «нет», потому что они бы не обращались к Анчелотти и Моуринью, если бы он согласился.

Лично я хотел бы видеть Зидана во главе сборной Бразилии – это была бы прекрасная история, ведь он самый бразильский из французов. Думаю, французы не обиделись бы на него за это», – сказал бывший игрок сборной Франции в эфире Rothen s’enflamme.

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6 комментариев
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Зинедин - самый бразильский из французов, а француз - самый алжирский.
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Интересно, как у них измеряется "бразильность"
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Зидан любит Бразилию. Два гола в финале ЧМ-98 и гол в 1/4 ЧМ-06
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Я бы тоже хотел увидеть ЗиЗу в сборной 🇧🇷 Засиделся он без работы, тем более в клубном футболе он уже всё выиграл
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по технике однозначно!
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Ответ Anya Belova
Интересно, как у них измеряется "бразильность"
Жизнерадостность, инфантильность, легкомыслие...
Ещё любовь к опозданиям и к самбе.
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