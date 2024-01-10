Невилл о Каземиро в «МЮ»: «Этого трансфера не случилось бы при хорошем руководстве и спортивном директоре. Неудачная селекция стоит клубу 2-3 лет»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл премьер-лига Англия Каземиро Футбол

Гари Невилл назвал провальным трансфер Каземиро в «Манчестер Юнайтед».

«Каземиро – прекрасный пример краткосрочного подписания, которое дорого обойдется в долгосрочной перспективе. Этого трансфера никогда бы не случилось при хорошем спортивном директоре, хороших владельцах и грамотном специалисте по подбору кадров. Этого трансфера не должно было быть, на него должны были наложить вето.

Вы начинаете трансферное окно с благими намерениями, думая: «Нам нужны четыре игрока», – и выбираете профиль футболиста, который вам нужен. Он должен быть ростом шесть футов, он держать мяч высоко и забивать от 10 до 15 голов [за сезон]. Вы ищете этот профиль, а затем, по сути, нужно, чтобы руководитель отдела по подбору персонала, спортивный директор и команда скаутов представили 3-4 действительно подходящих варианта на рассмотрение.

Проблема в том, что если вы не получите эти варианты, потому что они по какой-то причине недоступны или не нравятся тренеру, то окажетесь в проигрыше. Неудачная селекция будет стоить вам двух или трех лет, вы не можете уволить [игроков]», – сказал Невилл.

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17 комментариев
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Каземиро явно не худший среди этого сброда игроков
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Каземиро и правда хорошо смотрелся в краткосрочной перспективе. Проблема в том, что в МЮ сидят абсолютные дилетанты, которые не способны вести дела большого клуба. Все лето гонялись за Де Йонгом, а потерпев неудачу не придумали ничего лучше, чем взять Каземиро. Но 70 миллионов + космическая зп это очень много за один сезон. Не все бразильцы могут как Тьяго Сильва и Фернандиньо держать уровень после 30. У Каза ещё и проблемы с лишним весом. Можно было бы тогда и на Райса раскошелиться раз решили вложиться в опорника.
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Ответ Великий Алонсо
Что он несёт? Каземиро и Варан лучшие игроки в этом помойном клубе, прямиком из Королевского клуба пришли в середняк АПЛ.
Не в этом сезоне, меренга. Варан по делу присел под холодосом, а Казе до травмы был ужасен. Поглядим, что будет во второй половине сезона
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Во всех бедах виноват Каземиро он же единственный игрок который куплен за 70 млн или больше и играет не очень.
Когда Каземиро играл очень круто в прошлом сезоне, почему то Гари и остальные клоуны молчали.
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Каземиро это отличный вариант для среднесрочной перспективы, пока юный топ на его позиции будет матереть на заменках, а клуб без потери качества в центре поля будет бороться за титулы. На бумаге, во всяком случае, это так и здесь есть железная логика, из которой и исходили те, кто осуществлял этот трансфер.
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Они отбирают по 2ум критериям. Что бы был дриблинг как у Арбелоа и мог чеканить как Мостовой.
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Ответ Redhead One
История про Райса полтора года назад = история про Кейна этим летом. Молотки бы не продали его бы тогда, тк до конца контракта было 2 года. Зато после относительно успешного сезона загнали его максимально выгодно за год до ухода.
Если не ошибаюсь цена за него и тогда была под 100 миллионов. МЮ может быть продали бы за 120 условно. И этот трансфер мог пройти, если бы за Антони не платили 100, а Каземиро не взяли вовсе. Сульшер за Райсом гонялся ещё в 2021, но что ему привезли вместо Деклана все прекрасно помнят
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Тебе дали королевский подарок, идиотина, просто другая идиотина, лысая, не знает в принципе, как тренировать.
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Кази лучшее что было с этим клубом за долгое время
А уровень просел в том числе из-за партнеров, ведь никто не будет сравнивать Кросса и Модрича с Мактомини и Маунтом с Бруну
Да, тренер еще, ну тут только ленивый не пнул Хага
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Очень рад за Каза.
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На Каземиро в последнюю очередь нужно внимание обращать.. он захочет- прибавит..а вот всякой швали беспонтовой,там 80% команды.. во главе с тренером..
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Каземиро и правда хорошо смотрелся в краткосрочной перспективе. Проблема в том, что в МЮ сидят абсолютные дилетанты, которые не способны вести дела большого клуба. Все лето гонялись за Де Йонгом, а потерпев неудачу не придумали ничего лучше, чем взять Каземиро. Но 70 миллионов + космическая зп это очень много за один сезон. Не все бразильцы могут как Тьяго Сильва и Фернандиньо держать уровень после 30. У Каза ещё и проблемы с лишним весом. Можно было бы тогда и на Райса раскошелиться раз решили вложиться в опорника.
История про Райса полтора года назад = история про Кейна этим летом. Молотки бы не продали его бы тогда, тк до конца контракта было 2 года. Зато после относительно успешного сезона загнали его максимально выгодно за год до ухода.
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