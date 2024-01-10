Невилл о Каземиро в «МЮ»: «Этого трансфера не случилось бы при хорошем руководстве и спортивном директоре. Неудачная селекция стоит клубу 2-3 лет»

Гари Невилл назвал провальным трансфер Каземиро в «Манчестер Юнайтед».

« – прекрасный пример краткосрочного подписания, которое дорого обойдется в долгосрочной перспективе. Этого трансфера никогда бы не случилось при хорошем спортивном директоре, хороших владельцах и грамотном специалисте по подбору кадров. Этого трансфера не должно было быть, на него должны были наложить вето.

Вы начинаете трансферное окно с благими намерениями, думая: «Нам нужны четыре игрока», – и выбираете профиль футболиста, который вам нужен. Он должен быть ростом шесть футов, он держать мяч высоко и забивать от 10 до 15 голов [за сезон]. Вы ищете этот профиль, а затем, по сути, нужно, чтобы руководитель отдела по подбору персонала, спортивный директор и команда скаутов представили 3-4 действительно подходящих варианта на рассмотрение.

Проблема в том, что если вы не получите эти варианты, потому что они по какой-то причине недоступны или не нравятся тренеру, то окажетесь в проигрыше. Неудачная селекция будет стоить вам двух или трех лет, вы не можете уволить [игроков]», – сказал .

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