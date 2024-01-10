«Нино надежен, хорошо начинает атаки, но есть проблема со скоростью». Агент Лепсая о защитнике «Зенита» 

Теги Зенит премьер-лига Россия Нино Мота Теймураз Лепсая Футбол

Теймураз Лепсая рассказал о главном недостатке защитника «Зенита» Нино.

Сообщалось, что петербуржцы заплатили «Флуминенсе» за бразильца 5+1 млн евро.

«Нино давно находился в сфере интересов нескольких российских клубов. Пара московских команд изучала возможность его подписания.

Нино — надежный футболист, хорошо начинает атаки, капитан «Флуминенсе», выиграл Кубок Либертадорес. Но у меня есть сомнения по скоростным качествам. В паре с Нино должен играть кто-то с высокой скоростью. Бразилец неплохо читает игру, надежен, но самая большая проблема — скорость. 

Но, думаю, скауты «Зенита» имели это в виду, когда прорабатывали его», — сказал футбольный агент.

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