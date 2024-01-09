Бонуччи перейдет в «Фенербахче» на полгода, расторгнув контракт с «Унионом». Его убедил Джеко
Леонардо Бонуччи продолжит карьеру в чемпионате Турции.
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что итальянский футболист договорился с «Унионом» о расторжении контракта. Он присоединится к «Фенербахче» на период до конца сезона.
Защитник прилетит в Стамбул завтра.
По данным Calciomercato, форвард «Фенербахче» Эдин Джеко сыграл значимую роль в привлечении Бонуччи.
36-летний итальянец провел 7 матчей в Бундеслиге и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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