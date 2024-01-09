Бонуччи перейдет в «Фенербахче» на полгода, расторгнув контракт с «Унионом». Его убедил Джеко

Леонардо Бонуччи продолжит карьеру в чемпионате Турции.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что итальянский футболист договорился с « » о расторжении контракта. Он присоединится к «Фенербахче» на период до конца сезона.

Защитник прилетит в Стамбул завтра.

По данным Calciomercato, форвард « » Эдин Джеко сыграл значимую роль в привлечении .

36-летний итальянец провел 7 матчей в Бундеслиге и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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