Бонуччи перейдет в «Фенербахче» на полгода, расторгнув контракт с «Унионом». Его убедил Джеко

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Леонардо Бонуччи продолжит карьеру в чемпионате Турции.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что итальянский футболист договорился с «Унионом» о расторжении контракта. Он присоединится к «Фенербахче» на период до конца сезона.

Защитник прилетит в Стамбул завтра.

По данным Calciomercato, форвард «Фенербахче» Эдин Джеко сыграл значимую роль в привлечении Бонуччи.

36-летний итальянец провел 7 матчей в Бундеслиге и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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4 комментария
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Уважил унион своим присутствием
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Как важно вовремя закончить
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Люди, которые следят за Бундеслигой, Бонуччи сейчас вообще никакой? За пачку дошика в Реал вроде неплохой вариант, учитывая какие там сейчас проблемы с защитой.
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