Дюрица о словах Широкова про «словацкий колхоз» в 2011-м: «Меня это зацепило. В следующем матче против «Зенита» не пожал ему руку. В 2016-м уже забыл об этом»

Теги Локомотив Зенит Роман Широков Ян Дюрица Александр Самедов премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Словакии по футболу Евро-2012 Евро-2016 Футбол

Ян Дюрица рассказал о реакции на слова Романа Широкова про «словацкий колхоз».

Роман Широков после победы России над Словакией в отборе к Евро-2012 сказал: «Что вы думали, мы этот колхоз не обыграем?». Как ты отнесся к этим словам?

– Широков – человек, который говорит то, что у него на уме. У него, помимо той фразы про колхоз, полно всяких высказываний. Думаю, он хотел этим привлечь внимание. Ко мне потом подошел Саша Самедов и сказал: «Не злись на него. Он простой парень и просто так ребячится».

Меня эти слова все равно зацепили, и в следующем матче против «Зенита» я не пожал Широкову руку, потому что нужно отвечать за слова.

Я ведь не оскорблял его и не говорил, что он приехал из какой-то деревни. Надо уважать любые народы, надо уважать соперника.

– Символично, что на Евро-2016 «колхоз» отправил Романа Широкова вместе со сборной России домой. Вы оба принимали участие в той игре.

– Я в том матче точно не думал об этом. Не было никакой злости и обиды. Слишком много времени прошло, я уже об этом забыл. Но ты прав, слова могут вернуться бумерангом, – сказал экс-защитник «Локомотива», «Сатурна» и сборной Словакии. 

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9 комментариев
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"Надо уважать любые народы" это не только Широкова касается......
+17
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нет более высокомерного горожанина, нежели приехавшего из провинции. Широков сам колхозник. Хотя, колхозникам это сравнение может быть и обидно даже.
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+13
Широков конечно хороший был футболер но человек он супертоксичный, да еще и по сути отмазавшийся уголовник.
+11
-2
+9
Ответ Phelps
Широков конечно хороший был футболер но человек он супертоксичный, да еще и по сути отмазавшийся уголовник.
Ксенофоб одним словом)))
+7
0
+7
когда нибудь этот "мегаполисник" недосидевший выхватит по полной
+2
0
+2
Ответ Никита Михайлов
Ксенофоб одним словом)))
ксеноморф
+1
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+1
Ответ Вячеслав Припузов
Забыл, но до сих пор припоминает...как говорится земля круглая...ещё нашёл по теме... "Обиженный может простить, обидчик — никогда"
его спросили вообще -то об этом известном факте))
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