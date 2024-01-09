Дюрица о словах Широкова про «словацкий колхоз» в 2011-м: «Меня это зацепило. В следующем матче против «Зенита» не пожал ему руку. В 2016-м уже забыл об этом»

Ян Дюрица рассказал о реакции на слова Романа Широкова про «словацкий колхоз».

– после победы России над Словакией в отборе к Евро-2012 сказал: «Что вы думали, мы этот колхоз не обыграем?». Как ты отнесся к этим словам?

– Широков – человек, который говорит то, что у него на уме. У него, помимо той фразы про колхоз, полно всяких высказываний. Думаю, он хотел этим привлечь внимание. Ко мне потом подошел Саша Самедов и сказал: «Не злись на него. Он простой парень и просто так ребячится».

Меня эти слова все равно зацепили, и в следующем матче против « » я не пожал Широкову руку, потому что нужно отвечать за слова.

Я ведь не оскорблял его и не говорил, что он приехал из какой-то деревни. Надо уважать любые народы, надо уважать соперника.

– Символично, что на «колхоз» отправил Романа Широкова вместе со сборной России домой. Вы оба принимали участие в той игре.

– Я в том матче точно не думал об этом. Не было никакой злости и обиды. Слишком много времени прошло, я уже об этом забыл. Но ты прав, слова могут вернуться бумерангом, – сказал экс-защитник « », «Сатурна» и сборной Словакии.

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