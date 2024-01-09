Черевченко о пожеланиях российскому футболу: «Побыстрее вернуться в европейскую семью, если в азиатскую не захотели. Россия достойна быть в Европе»
Игорь Черевченко пожелал российскому футболу вернуться на международную арену.
– Что пожелаете российскому футболу?
– Побыстрее вернуться в европейскую семью, если не захотели переходить в азиатскую. Все ждут этого. Россия достойна быть в Европе, должна быть там. Болельщикам и всем людям – здоровья и добра.
– Чего пожелаете самому себе?
– Сейчас самое главное для всех – здоровья. И себе пожелаю побыстрее вернуться к работе. Три недели уже прошло, – сказал экс-тренер «Локомотива» и «Химок».
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам