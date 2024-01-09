Черевченко о пожеланиях российскому футболу: «Побыстрее вернуться в европейскую семью, если в азиатскую не захотели. Россия достойна быть в Европе»

Теги Локомотив Химки премьер-лига Россия Сборная России по футболу Игорь Черевченко Футбол

Игорь Черевченко пожелал российскому футболу вернуться на международную арену.

– Что пожелаете российскому футболу?

– Побыстрее вернуться в европейскую семью, если не захотели переходить в азиатскую. Все ждут этого. Россия достойна быть в Европе, должна быть там. Болельщикам и всем людям – здоровья и добра.

– Чего пожелаете самому себе?

– Сейчас самое главное для всех – здоровья. И себе пожелаю побыстрее вернуться к работе. Три недели уже прошло, – сказал экс-тренер «Локомотива» и «Химок».

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