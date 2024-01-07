Черевченко о будущем: «Есть предложение от азиатской сборной, но приоритет – вернуться в РПЛ» 

Игорь Черевченко рассказал, что хотел бы вновь работать в Мир РПЛ.

«Был интерес от двух клубов : звонили и узнавали, однако до конкретного предложения дело не дошло, поэтому что это за команды, нет смысла говорить. Зачем обсуждать то, что не случилось?

Есть предложение от одной азиатской сборной — мне уже позвонили, и ее представители хотят со мной встретиться. Сразу скажу, что это не сборная из СНГ, а команда среднего и даже ниже среднего уровня. Надо хорошо подумать, ведь есть сомнения: экзотическая страна и лететь довольно далеко. Сейчас у меня на первом месте — вернуться работать в Россию, в РПЛ», — сказал бывший главный тренер «Локомотива», «Балтики», тульского «Арсенала» и «Химок».

Последним местом работы был таджикский «Истиклол», который он покинул в декабре по истечении срока контракта.

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