Де Брюйне о восстановлении: «Последние 10 лет я играл без перерыва – перезагрузиться было полезно. Не то чтобы мне нужен был перерыв, но я извлек выгоду»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кевин де Брюйне Здоровье Футбол

Кевин де Брюйне сравнил восстановление после травмы с перезагрузкой.

Полузащитник «Манчестер Сити» не играл с августа прошлого года из-за травмы бедра. Вчера бельгиец впервые за 149 дней вышел на поле – в матче Кубка Англии с «Хаддерсфилдом».

«Не то чтобы мне нужен был перерыв, но я воспользовался им, чтобы извлечь из этого выгоду. Когда я размышляю о своей карьере, о том, как я играл без перерыва последние 10 лет с небольшой паузой, то думаю, что мне было полезно немного перезагрузиться и позаботиться о себе – в течение года это практически невозможно.

Я надеялся, что смогу усердно работать и вернуться в хорошем настроении, и я чувствую, что у меня это получается, но, очевидно, мне нужно прогрессировать», – сказал де Брюйне.

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5 комментариев
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Есть ощущение, что Кевин уже наелся футбола вдоволь и однажды утром объявит о завершении карьеры, когда этого никто не ждёт.
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Он же в 2018 полсезона пропустил, потом ещё долго восстановиться не мог (что не помешало Сити выбить под 100 очков).
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Ответ los merengues
Мне кажется, ты немного преувеличиваешь.
Может быть немного
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