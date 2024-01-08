Уокер утвержден капитаном «Ман Сити», де Брюйне – вице-капитан. Родри, Диаш, Бернарду тоже в списке
Кайл Уокер утвержден капитаном «Манчестер Сити».
После ухода Илкая Гюндогана в «Барселону» у «горожан» освободилась позиция основного капитана. С возвращением Кевина де Брюйне после травмы в «Ман Сити» определились с порядком игроков, претендующих на капитанскую повязку.
Основным капитаном стал Уокер, сообщает Manchester Evening News. Де Брюйне утвержден вице-капитаном. После них повязку в порядке очереди могут получить Родри, Рубен Диаш и Бернарду Силва.
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Выборы капитана в Сити происходят каждый сезон. В этом. нет ничего такого, что мешает команде. Игроки могут раскрываться по новому с каждым годом, приходят новички со своим мнением. Например, тот же Гюндоган был мощным авторитетом в раздевалке ещё до того, как стал капитаном Сити
Избрание Уокера основным кэпом стало для меня сюрпризом, однозначно. Ещё недавно он проиграл конкуренцию Аканджи и собирался в Баварию и вдруг стал основным кэпом