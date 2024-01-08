Уокер утвержден капитаном «Ман Сити», де Брюйне – вице-капитан. Родри, Диаш, Бернарду тоже в списке

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Илкай Гюндоган Кайл Уокер Кевин де Брюйне Бернарду Силва Рубен Диаш Родри Футбол

Кайл Уокер утвержден капитаном «Манчестер Сити».

После ухода Илкая Гюндогана в «Барселону» у «горожан» освободилась позиция основного капитана. С возвращением Кевина де Брюйне после травмы в «Ман Сити» определились с порядком игроков, претендующих на капитанскую повязку.

Основным капитаном стал Уокер, сообщает Manchester Evening News. Де Брюйне утвержден вице-капитаном. После них повязку в порядке очереди могут получить Родри, Рубен Диаш и Бернарду Силва.

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21 комментарий
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Ответ Штаны Габора Кирая
Комментарий скрыт
Надеюсь, это была шутка.
+39
0
+39
Уокер заслуживает на все 100, Родри и Диас как альтернатива, Кевин на травмах , хоть и легенда..
+26
0
+26
Крутой Уокер
+21
-1
+20
Ответ Анастасия Пономарева
А Уокер чем заслужил?
команде всяко виднее
+6
0
+6
Ответ Анастасия Пономарева
Родри больше заслужил даже
чем?
+5
-1
+4
Думал Диаш должен быть основным капитаном, он как появился в клубе сразу выглядел лидером, шел от него этот вайб.
+3
0
+3
Ответ Анастасия Пономарева
А Уокер чем заслужил?
авторитет видимо имеет. раз голосовали за него.
+2
0
+2
Видимо в Сити фетиш на смену капитанов каждым летом. Сильва на год, Фернандиньо на 2, Гюндоган на 1. Сейчас Уокер и Де Брейне, которых, если не случится чуда в духе Тиаго Силвы, хватит года на 2
+4
-2
+2
Не в «БарселонЕ», а в «БарселонУ» 🙃
+1
0
+1
Ответ Штаны Габора Кирая
Комментарий скрыт
не надо цирк псж с сити сравнивать. в сити не дают просто так повязку.
+1
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+1
Ответ Plkhrdhh
Видимо в Сити фетиш на смену капитанов каждым летом. Сильва на год, Фернандиньо на 2, Гюндоган на 1. Сейчас Уокер и Де Брейне, которых, если не случится чуда в духе Тиаго Силвы, хватит года на 2
От ухода игроков нельзя быть застрахованным. Сити пытался сохранить и Силву, и Фернандиньо, и Гюндогана, но они решили уйти
Выборы капитана в Сити происходят каждый сезон. В этом. нет ничего такого, что мешает команде. Игроки могут раскрываться по новому с каждым годом, приходят новички со своим мнением. Например, тот же Гюндоган был мощным авторитетом в раздевалке ещё до того, как стал капитаном Сити
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Ответ Aiden Pearce
Думал Диаш должен быть основным капитаном, он как появился в клубе сразу выглядел лидером, шел от него этот вайб.
еще успеет. он молодой. пересидит кдб и Уокера в клубе, по любому
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Уокер заслужил первым поднять кубок АПЛ в конце сезона
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канечно КАйл кто же еще!
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Ответ Штаны Габора Кирая
Комментарий скрыт
Я фан Месси, но такое сравнение неуместно. В каждом клубе по разному определяют капитана. В Ла Лиге например дают тем, кто больше всех находиться в клубе. Бывают как у Месси, когда перешел в Майами, но таким дают за авторитет заслуженные за многие годы. Бонуччи тоже сразу стал капитаном когда перешел в Милан
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Ответ XavIniesta2008-2015
От ухода игроков нельзя быть застрахованным. Сити пытался сохранить и Силву, и Фернандиньо, и Гюндогана, но они решили уйти Выборы капитана в Сити происходят каждый сезон. В этом. нет ничего такого, что мешает команде. Игроки могут раскрываться по новому с каждым годом, приходят новички со своим мнением. Например, тот же Гюндоган был мощным авторитетом в раздевалке ещё до того, как стал капитаном Сити
Я говорил в контексте того, что при наличии более долгосрочных вариантов, в лице тех же Диаша и Родри, которые, вроде как, не сильно уступают Уокеру в лидерских качеств, выбор пал на вариант с двумя возрастными игроками. Это отнюдь не есть плохо, просто наблюдение
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Ответ Aiden Pearce
Думал Диаш должен быть основным капитаном, он как появился в клубе сразу выглядел лидером, шел от него этот вайб.
Я тоже думал, что основным капитаном выберут Диаша, а вторым будет КДБ. Видимо, бельгиец лучший игрок команды на поле, но в раздевалке его голос не самый громкий
Избрание Уокера основным кэпом стало для меня сюрпризом, однозначно. Ещё недавно он проиграл конкуренцию Аканджи и собирался в Баварию и вдруг стал основным кэпом
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