Уокер утвержден капитаном «Ман Сити», де Брюйне – вице-капитан. Родри, Диаш, Бернарду тоже в списке

Кайл Уокер утвержден капитаном «Манчестер Сити».

После ухода в «Барселону» у «горожан» освободилась позиция основного капитана. С возвращением де Брюйне после травмы в « » определились с порядком игроков, претендующих на капитанскую повязку.

Основным капитаном стал , сообщает Manchester Evening News. Де Брюйне утвержден вице-капитаном. После них повязку в порядке очереди могут получить , Рубен Диаш и Бернарду Силва.

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