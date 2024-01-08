Де Брюйне о свободном времени при восстановлении: «С тремя детьми его не так много – фактически я работал таксистом, мне понравилось. Теперь жене будет сложнее справляться»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Кевин де Брюйне Футбол

Кевин де Брюйне рассказал, как проводил свободное время во время восстановления.

Вчера полузащитник «Манчестер Сити» вышел на поле впервые за 149 дней – он не играл с августа 2023 года из-за травмы бедра. Де Брюйне вышел на замену в матче Кубка Англии с «Хаддерсфилдом» и отдал голевую передачу.

«Честно говоря, с тремя детьми в возрасте от трех до семи лет [свободного времени] не так уж и много, фактически я работал таксистом. Мне понравилось.

Думаю, им понравилось, что папа мог смотреть игры. Теперь жене и всем остальным будет сложнее со всем справляться», – сказал де Брюйне.

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12 комментариев
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Даже тут ассистировал, но уже жене
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Ответ Okazaki
"Так то я футболист, а такси..."
Так-то я лучший плеймейкер мира, а таксую так, для души
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Остановил такси, а там КДБ и ты упал 🎈
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Действительно таксовал для души
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"Так то я футболист, а такси..."
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Под всеми остальными имел ввиду команды АПЛ)
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Молодчик, Кевин!!!
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Можно подумать, у него жена "справляется". На каждого ребёнка по няньке.
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Не только хороший футболист но и достойный отец
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Чистый салон, приятная беседа, аккуратная езда
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Справляться с инстой? :)) дети думаю на нянях и помощниках.
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Ответ Сади Самедов
Действительно таксовал для души
У нас уже есть один таксист😁😁😁
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