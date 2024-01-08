Де Брюйне о свободном времени при восстановлении: «С тремя детьми его не так много – фактически я работал таксистом, мне понравилось. Теперь жене будет сложнее справляться»
Кевин де Брюйне рассказал, как проводил свободное время во время восстановления.
Вчера полузащитник «Манчестер Сити» вышел на поле впервые за 149 дней – он не играл с августа 2023 года из-за травмы бедра. Де Брюйне вышел на замену в матче Кубка Англии с «Хаддерсфилдом» и отдал голевую передачу.
«Честно говоря, с тремя детьми в возрасте от трех до семи лет [свободного времени] не так уж и много, фактически я работал таксистом. Мне понравилось.
Думаю, им понравилось, что папа мог смотреть игры. Теперь жене и всем остальным будет сложнее со всем справляться», – сказал де Брюйне.
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