Де Брюйне о свободном времени при восстановлении: «С тремя детьми его не так много – фактически я работал таксистом, мне понравилось. Теперь жене будет сложнее справляться»

Кевин де Брюйне рассказал, как проводил свободное время во время восстановления.

Вчера полузащитник « » вышел на поле впервые за 149 дней – он не играл с августа 2023 года из-за травмы бедра. Де Брюйне вышел на замену в матче Кубка Англии с «Хаддерсфилдом» и отдал голевую передачу.

«Честно говоря, с тремя детьми в возрасте от трех до семи лет [свободного времени] не так уж и много, фактически я работал таксистом. Мне понравилось.

Думаю, им понравилось, что папа мог смотреть игры. Теперь жене и всем остальным будет сложнее со всем справляться», – сказал де Брюйне.

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