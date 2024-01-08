38-летний Манданда продлил контракт с «Ренном» до 2025 года

Теги Ренн лига 1 Франция Стив Манданда Футбол

Стив Манданда продлил контракт с «Ренном».

38-летний голкипер продлил соглашение еще на один сезон. Новый контракт Манданда действует до июня 2025 года.

Манданда выступает за «Ренн» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне Лиги 1 38-летний вратарь провел 17 матчей, не пропустив в 3 из них. Его подробная статистика – здесь.

Фото: staderennais.com

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10 комментариев
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Любимый вратарь Геннадия Орлова
+7
-1
+6
Непривычно видеть Манданду где-то кроме Марселя. Легендище.
+5
-1
+4
Ответ раскаявшийся жиробас
Любимый вратарь Геннадия Орлова
Манданда.... манд... все-таки пропустил, хехе
+5
-1
+4
Ответ Трент Резнор
Непривычно видеть Манданду где-то кроме Марселя. Легендище.
Он еще на годик зачем-то в Кристал Пэлас ездил.
+1
0
+1
Ещё Меньяна подсидит
+1
-1
0
Ответ Великий Алонсо
Топ-3 самых смешных фамилий в футболе после Насри и Кака
Вряд ли для него есть место для топ-3 при наличии Санья.
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