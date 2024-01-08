38-летний Манданда продлил контракт с «Ренном» до 2025 года
Стив Манданда продлил контракт с «Ренном».
38-летний голкипер продлил соглашение еще на один сезон. Новый контракт Манданда действует до июня 2025 года.
Манданда выступает за «Ренн» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне Лиги 1 38-летний вратарь провел 17 матчей, не пропустив в 3 из них. Его подробная статистика – здесь.
Фото: staderennais.com
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