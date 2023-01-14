37-летний Манданда закончит карьеру в сборной Франции. Он провел 35 матчей с 2008-го

Теги Ренн Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Стив Манданда Футбол

Стив Манданда уйдет из сборной Франции. 

37-летний голкипер решил завершить карьеру в национальной команде, сообщает L’Equipe. Он дебютировал за сборную в мае 2008 года, и с тех пор провел 35 матчей.

Ранее карьеру в сборной Франции завершил еще один вратарь – капитан Уго Льорис. Сообщалось, что после его ухода основным голкипером станет Майк Меньян, а Манданда будет играть, пока игрок «Милана» травмирован. 

В составе сборной Франции Стив стал победителем ЧМ-2018, а также серебряным призером ЧМ-2022 и Евро-2016. 

19 комментариев

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Simbad
Ответ dendog
Манданда манда...хе-хе-хе-хе, Манданда всё таки пропустил (с)
Ахаха, спасибо, что напомнил)
+1
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Johnie
Поаплодируем этому почетному мужчине
0
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Sardor Abdujalilov
Дождались блин
0
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Pb-SE
Французский Габулов.
0
0
0
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dendog
Манданда манда...хе-хе-хе-хе, Манданда всё таки пропустил (с)
+3
0
+3
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che kaif
Легенда Марселя
+1
0
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psycho killer
Ответ 6rpvsqvwtj
Легенда )))
И это в 37 лет ☝️🙏
+1
0
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Hitgoe Himgob
Ответ Моутиньо оформляет 40
Сколько он матчей на чм провел, два или больше?
Два
0
0
0
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Ильяс
Ответ WESTERN-
Чёрный тигр 🐅.
Say no to racism
+1
0
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Великий Алонсо
Фамилия смешная
0
-4
-4
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Sevuska
Ушёл Льорис и тень его ушла .
+7
-1
+6
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WESTERN-
Чёрный тигр 🐅.
+1
-1
0
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Deluxo
Какая легенда?? Обычный запасной вратарь. Как когда-то Лама замещал Бартеза.
+1
-4
-3
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que miras bobo?
Великий)
+7
0
+7
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Дерзкий пеликан
Значит следующий будет Хуиданда.
0
-4
-4
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6rpvsqvwtj
Легенда )))
+21
0
+21
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Моутиньо оформляет 40
Сколько он матчей на чм провел, два или больше?
+1
-1
0
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Твой любимый хейтер
Ответ Дима Берин
Он ещё играет?
Относительно недавно покинул Марсель и играет за Ренн
+10
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Дима Берин
Он ещё играет?
+1
-1
0
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