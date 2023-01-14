37-летний Манданда закончит карьеру в сборной Франции. Он провел 35 матчей с 2008-го

уйдет из сборной Франции.

37-летний голкипер решил завершить карьеру в национальной команде, сообщает L’Equipe. Он дебютировал за сборную в мае 2008 года, и с тех пор провел 35 матчей.

Ранее карьеру в сборной Франции завершил еще один вратарь – капитан Уго Льорис. Сообщалось, что после его ухода основным голкипером станет Майк Меньян, а Манданда будет играть, пока игрок «Милана» травмирован.

В составе сборной Франции Стив стал победителем ЧМ-2018, а также серебряным призером ЧМ-2022 и Евро-2016.