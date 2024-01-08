Бывший хавбек «Барсы» Мориба ушел из «Лейпцига» в аренду в «Хетафе»

Теги бундеслига Германия Барселона Хетафе Ла Лига трансферы Кубок Африки сборная Гвинеи РБ Лейпциг Илайш Мориба Футбол

Полузащитник Илайш Мориба стал игроком «Хетафе».

Испанский клуб взял 20-летнего хавбека в аренду у «РБ Лейпциг». Соглашение рассчитано до завершения сезона.

Мориба был вызван в сборную Гвинеи для участия в Кубке африканских наций. Когда его национальная команда завершит свои выступления на турнире, футболист присоединится к «Хетафе».

Мориба перешел в «РБ Лейпциг» перед началом сезона-2021/22. До этого полузащитник выступал за «Барселону».

Статистику игрока можно посмотреть здесь.

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23 комментария
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Начал строить из себя «звезду» после пары матчей за Барселону, пытаясь выбить себе большую зарплату, и сейчас «получает по заслугам», катаясь по арендам.
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Ответ Сербополяк
Жесть когда звезды топ-молодежек не раскрываются вообще никак... Страшно подумать какого им принимать эту реальность
Так этот дурачок может был бы щас на месте Гави или Педри если бы не начал качать права и просить бабло
+20
-4
+16
Ответ войд
Тоже самое будет и с двумя другими брусками Барсы через пару лет)
Только так называемые вами «два других бруска Барсы» уже играют стабильно в основе команды, когда без травм, и не загибают никакие пальцы как Мориба в свое время.
+12
-2
+10
Жесть когда звезды топ-молодежек не раскрываются вообще никак... Страшно подумать какого им принимать эту реальность
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+7
Да, а когда уходил, предупреждали...
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новый Погба оказался гораздо более скоропортящимся продуктом чем оригинал
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он был талантливее гави , но захотел большую зп
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Идеальный трансфер Барсы, это полено за хорошие деньги слили.
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И правда «второй Погба», но есть один нюанс…
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Ответ Leon Petov
Лучшая академия мира по пиару
Разбудите меня, когда воспитанники Реала возьмут 8 ЗМ
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это же он, на массаж пошёл с виноградом 😄😄😄
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Ответ Сербополяк
Жесть когда звезды топ-молодежек не раскрываются вообще никак... Страшно подумать какого им принимать эту реальность
Одна звезда из десяти становится игроком экстра класса.
Когда было иначе ?
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Ответ Алекс Мелкумян
Так этот дурачок может был бы щас на месте Гави или Педри если бы не начал качать права и просить бабло
Не был бы он на месте Гави и Педри. Получил бы большой контракт и сидел бы на скамейке, что и подтверждает его хождения по клубам
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Ответ Lindeman
Не был бы он на месте Гави и Педри. Получил бы большой контракт и сидел бы на скамейке, что и подтверждает его хождения по клубам
Заметь, я сказал "может", а ты категорически утверждаешь что было бы как ты скажешь
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Ответ Алекс Мелкумян
Так этот дурачок может был бы щас на месте Гави или Педри если бы не начал качать права и просить бабло
да ну, у него судя по всему был шанс в Валенсии показать себя, сдулся получается, мало таких что ли
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Ответ Алекс Мелкумян
Так этот дурачок может был бы щас на месте Гави или Педри если бы не начал качать права и просить бабло
А мог бы быть на месте Фати, то есть ничего бы не изменилось
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