Бывший хавбек «Барсы» Мориба ушел из «Лейпцига» в аренду в «Хетафе»

Полузащитник Илайш Мориба стал игроком «Хетафе».

Испанский клуб взял 20-летнего хавбека в аренду у «РБ Лейпциг». Соглашение рассчитано до завершения сезона.

был вызван в сборную Гвинеи для участия в Кубке африканских наций. Когда его национальная команда завершит свои выступления на турнире, футболист присоединится к « ».

Мориба перешел в « » перед началом сезона-2021/22. До этого полузащитник выступал за «Барселону».

Статистику игрока можно посмотреть здесь.

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