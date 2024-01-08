Бывший хавбек «Барсы» Мориба ушел из «Лейпцига» в аренду в «Хетафе»
Полузащитник Илайш Мориба стал игроком «Хетафе».
Испанский клуб взял 20-летнего хавбека в аренду у «РБ Лейпциг». Соглашение рассчитано до завершения сезона.
Мориба был вызван в сборную Гвинеи для участия в Кубке африканских наций. Когда его национальная команда завершит свои выступления на турнире, футболист присоединится к «Хетафе».
Мориба перешел в «РБ Лейпциг» перед началом сезона-2021/22. До этого полузащитник выступал за «Барселону».
Статистику игрока можно посмотреть здесь.
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