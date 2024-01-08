«Факел» может арендовать форварда «Спартака» Мелешина: «Посмотрим, как сложатся переговоры» 

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Факел Кирилл Котов Павел Мелешин Футбол

Спортивный директор «Факела» оценил вероятность аренды Павла Мелешина из «Спартака».

«Мелешин нам интересен. Посмотрим, как сложатся переговоры дальше», — сказал Кирилл Котов.

В 7 матчах сезона на счету 19-летнего форварда один гол. Подробнее его статистика – здесь.

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6 комментариев
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Будем только рады, пусть едет и набирается опыта, сейчас не уровень Спартака как бы то ни было, задатки есть, но ещё сырой...в Спартаке должны играть зрелые игроки, способные делать разницу на поле... Не нужно занимать место для таких...
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В факел, он будет получать намного больше опыта , игрового времени.
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Намного лучше чем сидеть на скамейке в Спартаке, пусть бегает опыт получает.
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Бред! Даже Факелу балласт не нужен) Уровень Мелешина Спартак-2.
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Ответ Вячеслав Припузов
Будем только рады, пусть едет и набирается опыта, сейчас не уровень Спартака как бы то ни было, задатки есть, но ещё сырой...в Спартаке должны играть зрелые игроки, способные делать разницу на поле... Не нужно занимать место для таких...
гы-гы
4 января, 02:39 | К новости «Зенит» объявил о переходе Ренана в «Интернасьонал» на правах аренды -5
Для перспективных топовых игроков нужен тренер соответствующей квалификации, как и партнёры в команде
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