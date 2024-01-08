«Факел» может арендовать форварда «Спартака» Мелешина: «Посмотрим, как сложатся переговоры» 

Спортивный директор «Факела» оценил вероятность аренды Павла Мелешина из «Спартака».

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В 7 матчах сезона на счету 19-летнего форварда один гол. Подробнее его статистика – здесь.

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