Клопп заявил, что нельзя ставить молодежный состав на матч с «Арсеналом»: «Мы «Ливерпуль». Не можем вот так выйти на поле»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Кубок Англии Юрген Клопп Арсенал Футбол

Юрген Клопп заявил, что не может выставить молодежный состав на матч с «Арсеналом».

«Ливерпуль» и «Арсенал» сыграют в матче третьего раунда Кубка Англии.

«Можем ли мы провести матч, сыграв молодежным составом, а соперник выставит основных футболистов? Конечно, нет. Мы «Ливерпуль». Мы не можем вот так выйти на поле», – ответил Юрген Клопп.

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5 комментариев
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А придётся! Салах и Ендо уехали, надо как-то ротировать состав.
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нуу, пару сезонов раньше же так сделали
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А смысл ставить молодежь, когда неделю отдохнули, а следующая игра только 14 числа? Смысла никакого, так и тонус можно потерять
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