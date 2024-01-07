Клопп заявил, что нельзя ставить молодежный состав на матч с «Арсеналом»: «Мы «Ливерпуль». Не можем вот так выйти на поле»
Юрген Клопп заявил, что не может выставить молодежный состав на матч с «Арсеналом».
«Ливерпуль» и «Арсенал» сыграют в матче третьего раунда Кубка Англии.
«Можем ли мы провести матч, сыграв молодежным составом, а соперник выставит основных футболистов? Конечно, нет. Мы «Ливерпуль». Мы не можем вот так выйти на поле», – ответил Юрген Клопп.
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