Клопп заявил, что нельзя ставить молодежный состав на матч с «Арсеналом»: «Мы «Ливерпуль». Не можем вот так выйти на поле»

Юрген Клопп заявил, что не может выставить молодежный состав на матч с «Арсеналом».

« » и « » сыграют в матче третьего раунда Кубка Англии.

«Можем ли мы провести матч, сыграв молодежным составом, а соперник выставит основных футболистов? Конечно, нет. Мы «Ливерпуль». Мы не можем вот так выйти на поле», – ответил .

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